Άμπερ Χερντ για Aquaman 2: Την αποδεσμεύσαν από το συμβόλαιό της - Αβέβαιο αν "κόπηκε" στην ταινία

Και ενώ η δίκη για τη μήνυση που κατέθεσε ο Τζόνι Ντεπ εναντίον της πρώην συζύγου του, Άμπερ Χερντ (για δυσφήμιση και αφορμή όσα έγραψε εκείνη σε άρθρο που δημοσιεύτηκε το 2018 στη The Washington Post συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον και έχει πάρει διαστάσεις, το φως της δημοσιότητας έχουν δει στοιχεία για τον ρόλο της στην ταινία "Aquaman and the Lost Kingdom".

Με τον Ντεπ να έχει ήδη μπει στη "μαύρη λίστα" της Warner Bros και να αντικαθίσταται στο franchise των Fantastic Beasts μετά τις καταγγελίες της Χερντ για κακοποίηση, πολλοί από τους θαυμαστές του ηθοποιού αναρωτήθηκαν γιατί και η Χερντ δεν "κόπηκε" από το σίκουελ της ταινίας Aquaman, καθώς και ο Ντεπ έχει κάνει μία σειρά από επιζήμιους ισχυρισμούς.

Να σημειωθεί πως μία αίτηση που ζητούσε να αφαιρεθεί η ηθοποιός από την ταινία ξεπέρασε πρόσφατα τις 4 εκατομμύρια υπογραφές, κάτι που φυσικά δεν έχει περάσει απαρατήρητο από τους υπεύθυνους.

Παίρνοντας θέση χθες, Τετάρτη (18/05), όπως αναφέρει το comicbookmovie.com, η Χερντ αποκάλυψε ότι αρχικά απελευθερώθηκε από το συμβόλαιό της από τη Warner Bros, που περιελάμβανε μία συμφωνία για τρεις ταινίες, μεταξύ άλλων το Justice League και το Aquaman, αλλά και μία πιθανή συνέχεια σε οποιαδήποτε από τις δύο ταινίες.

"Με αποδέσμευσαν από το συμβόλαιό μου. Και πάλεψα για να παραμείνω σε αυτό, και με κράτησαν σε αυτό. Απλά δεν ξέρω πόσο μέσα είμαι ή στο τελικό cut", εξήγησε αρχικά και πρόσθεσε: "Δεν ξέρω αν θα είμαι καν στο final cut ή πόσο πολύ θα είμαι. Ήταν δύσκολο να μείνω στην ταινία".

Σημειώνεται ότι οι αναφορές που ήθελαν την Χερντ να έχει λιγότερο από 10 λετπά παρουσίας στη μεγάλη οθόνη ήταν ακριβείς και δεν φάινεται ότι ο ρόλος της θα είναι σημαντικός. Αν και υπήρχαν υποθέσεις ότι ο χαρακτήρας Mera, που υποδύεται η Χερντ θα μπορούσε να σκοτωθεί, δεν θα ήταν έκπληξη αν παραγκωνιστεί με διαφορετικό τρόπο, ώστε η Warner Bros να μπορεί να αναδιατυπώσει τον ρόλο. Άλλλωστε, η Mera αποτελεί σημαντικό μέρος του μύθου του Aquaman και της ιστορίας του Άρθουρ Κάρι.

Το Aquaman and the Lost Kingdom αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 17 Μαρτίου του 2023.

