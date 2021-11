Eddie Redmayne: Ήταν λάθος να παίξω στο "The Danish Girl"

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Eddie Redmayne δήλωσε πως η απόφασή του να υποδυθεί έναν τρανς χαρακτήρα στην ταινία του 2015 "The Danish Girl" ήταν ένα λάθος.

Ο Βρετανός ηθοποιός έλαβε το πολυπόθητο χρυσό αγαλματίδιο για τον ρόλο του ως Lile Elbe, μια πρωτοπόρος τρανς γυναίκα, η οποία ήταν από τους πρώτους ανθρώπους στον κόσμο που υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση αλλαγής φύλου.

"Όχι, δεν θα αναλάμβανα (αυτόν τον ρόλο) τώρα. Έκανα αυτή την ταινία με τις καλύτερες προθέσεις, αλλά νομίζω ότι ήταν λάθος", είπε ο ηθοποιός στο BBC.

Ο 39χρονος Redmayne είχε συναντηθεί με πολλές τρανς γυναίκες για να προετοιμαστεί για τον ρόλο, όμως αργότερα κατάλαβε πως η ταινία αυτή θα ήταν μια ευκαιρία για ένα τρανς άτομο να αναδείξει το ταλέντο του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Eddie Redmayne, ο οποίος πρωταγωνιστεί στο franchise "Fantastic Beasts and Where To Find Them", είχε υποστηρίξει τα μέλη της τρανς κοινότητας όταν η συγγραφέας JK Rowling δημοσίευσε κάποια tweets που προκάλεσαν πολλά αρνητικά σχόλια.

"Διαφωνώ με τα σχόλια της Jo. Οι τρανς γυναίκες είναι γυναίκες, οι τρανς άνδρες είναι άνδρες και οι non-binary ταυτότητες ισχύουν", είχε πει ο ηθοποιός.

