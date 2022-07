Έλενα Παπαρίζου: Αποθεώθηκε από χιλιάδες κόσμου στη Σουηδία με τους "Antique"

Η Έλενα Παπαρίζου συναντήθηκε και πάλι επί σκηνής με τον Νίκο Παναγιωτίδη, σε μια σειρά από sold out συναυλίες στη Σουηδία.

Οι Antique πραγματοποίησαν με επιτυχία πριν από λίγους μήνες το δισκογραφικό τους reunion με την κυκλοφορία του «Τι Τι», και το κοινό έδειξε πως ανυπομονούσε και για το on stage comeback τους.

ADVERTISING

Οι Antique εμφανίστηκαν και αποθεώθηκαν σε σειρά εμφανίσεων στη Σουηδία, στο πλαίσιο του φεστιβάλ "Vi som älskar 90-talet" (We Who Love’s The 90’s), φέρνοντας "αέρα Ελλάδας" στο σουηδικό κοινό και κάνοντας τους χιλιάδες παρευρισκόμενους να τραγουδούν ασταμάτητα τα κομμάτια τους.

Επόμενη -και τελευταία- στάση για τους Antique στη Σουηδία είναι το Χέλσινγκμποργκ στις 23 Ιουλίου, ενώ λίγες μέρες μετά η Έλενα Παπαρίζου θα επιστρέψει στην Ελλάδα για να συνεχίσει την καλοκαιρινή της περιοδεία.

Βίντεο από τη live εμφάνιση των Antique στη Στοκχόλμη

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις