Ελένη Φουρέιρα: Ποζάρει με πράσινες μπότες μέσα στο κατακαλόκαιρο

Μπορεί να βρισκόμαστε στην καρδιά του Αυγούστου και ο υδράργυρος να "χτυπάει" κόκκινο, η Ελένη Φουρέιρα, όμως, φαίνεται να μην ζεσταίνεται ιδιαίτερα.

Η διάσημη τραγουδίστρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες, στις οποίες ποζάρει με τις αγαπημένες της μπότες.

ADVERTISING

Πρόκειται για ένα ζευγάρι πράσινες και ψηλές μέχρι το γόνατο μπότες, τις οποίες συνδύασε με ένα διχτυωτό μπλουζάκι στο ίδιο χρώμα και μια λευκή μίνι φούστα.

"Yeah even during summer I wear my favorite boots", έγραψε η ίδια στη λεζάντα της και στα σχόλια αποθεώθηκε, με πολλούς followers να την αποκαλούν "fashion icon".

Η ανάρτηση της Ελένης Φουρέιρα:

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις