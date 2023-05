Γιάννης Παπαμιχαήλ κατά Ηλία Ψινάκη: "Τι λες ρε; Πας καλά; Που σκας με το μαύρο γυαλί ηλίου..."

Σε μια αιχμηρή δημοσίευση προχώρησε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ στα social media το βράδυ της Τετάρτης (17/5), με αφορμή την τελευταία του εμφάνιση στη σκηνή του J2US πλάι στην Ειρήνη Μερκούρη.

Ο γιος της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ δέχθηκε αρνητικά σχόλια από την κριτική επιτροπή και τον καλεσμένο Ηλία Ψινάκη, τα οποία, όπως αναφέρει τον αδίκησαν, καθώς υποστηρίζει ότι στο τελευταίο live του έκλεισαν το μικρόφωνο και ο κόσμος δεν άκουσε ότι τραγούδησε.

«Δεν πόσταρα τίποτα, γιατί ήθελα να είμαι σίγουρος για αυτά που θα σας πω. Όχι απλά τραγούδησα, αλλά το είπα και πάρα πολύ καλά. Τώρα γιατί δεν ακούστηκα στα verse, και ακούστηκα μόνο να κάνω δεύτερες φωνές, κάποιος ανεβοκατέβαζε το channel strip, στην κεντρική κονσόλα που δίνει ήχο στην τηλεόραση και στην αίθουσα.

Τώρα το ποιος και γιατί, το γιατί το γνωρίζω, όσο για το ποιος θα το μάθω και αυτό. Πώς κατάλαβα ότι έχω δίκιο. Γιατί πολύ απλά η μίξη, που ακουγόταν στα πίσω ηχεία, πίσω από το stage ήταν κανονικότατη. Και όλα ακούστηκαν άψογα. Μου το επιβεβαίωσαν τρία στελέχη της παραγωγής και ο Σταμάτης δεν πίστευε αυτά που του είπαν. Οπότε τι ακριβώς συμβαίνει; Γιατί οκ ο Σταμάτης άκουγε ότι έστελνε η κεντρική κονσόλα οπότε είπε την αλήθεια.

Τέλος αυτό που είπε ο Ψινάκης το παρατηρήσατε; Το είδατε καλά; Καταλάβατε το υπονοούμενο; Εγώ και όλοι οι φίλοι μου το καταλάβαμε. Τι λες ρε; Πας καλά; Που σκας με το μαύρο γυαλί ηλίου και το φοράς μέχρι που έφυγες! Όλα όπως προανέφερα έχουν ένα όριο και σε εμένα όχι όριο, τίποτα δεν υπάρχει. Οι δικηγόροι μου μελετάνε προσεκτικά τα πάντα και σύντομα θα προχωρήσουν στα αυτονόητα μόλις έχουν όλα τα στοιχεία και τις αποδείξεις μέσα στις επόμενες ημέρες. Αυτά είχα να σας πω τώρα. Τα καλύτερα έπονται, καλό βράδυ να έχετε» έγραψε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ στο Facebook.

Σημειώνεται ότι στο τελευταίο επεισόδιο του Just The Two of Us, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ και η Ειρήνη Μερκούρη τραγούδησαν το «Κρασί, θάλασσα και τ’ αγόρι μου». Οι κριτές υποστήριξαν ότι δεν τον άκουσαν καθόλου, αλλά εκείνος είπε ότι άκουγε τον εαυτό του μια χαρά.

«Μου κλείσανε το μικρόφωνο; Τα είπα τα κουπλέ» τόνισε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ στο live του J2US.

