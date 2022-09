House of the Dragon: Οι Kardashians έγιναν Targashians στο δικό τους Game of Thrones

Η Kim Kardashian YOUTUBE

Το δικό τους spin-off του House of the Dragon γύρισαν η Kim, η Kris Jenner και η Kylie Jenner με τον James Corden και οι τηλεθεατές το λάτρεψαν.

Μια παρωδία της γνωστής σειράς της HBO, House of the Dragon, έφτιαξαν η Kim, η Kris Jenner και η Kylie Jenner με τον οικοδεσπότη του The Late Late Show, James Corden. Συγκεκριμένα, η πιο γνωστή οικογένεια του Χόλιγουντ, οι Kardashians, αποφάσισε να υποδυθεί την πιο ισχυρή οικογένεια της μικρής οθόνης, δηλαδή τους Targaryens μέσα από ένα ιδιαίτερα χιουμοριστικό βίντεο. ADVERTISING Στο κλιπ, ο Corden υποδύεται τον βασιλιά Keith Targashian του Westeros, ενώ η Kim υποδύεται τη μικρότερη αδερφή του, η οποία θέλει τον σιδερένιο θρόνο για τον εαυτό της. Η Kris υποδύεται τη μητέρα τους, τη «Momager of Dragons», η οποία θέλει τα παιδιά της να τα πάνε καλά μεταξύ τους. Στο τέλος του βίντεο εμφανίζεται η Kylie για να κλέψει τον θρόνο, δηλώνοντας πως "υπάρχει μόνο ένας βασιλιάς σε αυτό το βασίλειο". Δείτε το χιουμοριστικό βίντεο Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

