Η Kim Kardashian έκανε ζημιά στο θρυλικό φόρεμα της Marilyn Monroe - Η καταγγελία συλλέκτη

Η Kim Kardashian κατάφερε στο κόκκινο χαλί του Met Gala του 2022 να συγκεντρώσει όλα τα βλέμματα πάνω της, ωστόσο για όλους τους λάθος λόγους, καθώς η διάσημη influencer επέλεξε για εκείνη τη βραδιά να φορέσει το θρυλικό φόρεμα που είχε φορέσει η Marilyn Monroe όταν ευχόταν "Χρόνια Πολλά" στον τότε πρόεδρο της Αμερικής J F. Kennedy.

Η συνέχεια γνωστή. Τόνοι μελάνι χύθηκαν για την τολμηρή αυτή κίνηση της Kim και πολλοί εναντιώθηκαν με την επιλογή της, καθώς το συγκεκριμένο φόρεμα, σύμφωνα με φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα συλλέκτης, έχει υποστεί μόνιμη ζημιά.

ADVERTISING

Ο Scott Fortner, ένας συλλέκτης που βοηθά στον έλεγχο ταυτότητας και στην επαλήθευση αναμνηστικών που σχετίζονται με τον θρύλο του Κινηματογράφου της δεκαετίας του 1950, μοιράστηκε φωτογραφίες σε ανάρτησή του που έδειχναν πως το φόρεμα έχει ξεχειλώσει σε ορισμένα σημεία και πως λείπουν πολλύτιμοι κρύσταλλοι στο πίσω μέρος του φορέματος.

Μάλιστα, χαρακτήρισε το μουσείο Ripley's Believe It or Not! στο οποίο εκτίθεται το συγκεκριμένο φόρεμα "ανεύθυνο" για την απόφασή του να δανείσει στην Kim Kardashian το "πιο διάσημο φόρεμα στον κόσμο", το οποίο είχε ραφτεί για τη διάσημη ηθοποιό πριν 60 χρόνια.

Η ιστορική τουαλέτα αγοράστηκε από το μουσείο το 2016 έναντι 4,8 εκατομμυρίων δολαρίων (3,8 εκατομμύρια λίρες) και φυλάσσεται σε σκοτεινό και ελεγχόμενο από τη θερμοκρασία θησαυροφυλάκιο με υγρασία 40 έως 50% για να μην αλλοιωθεί ή καταστραφεί.

Αν και η influencer δεν κατάφερε ποτέ να χωρέσει στο συγκεκριμένο φόρεμα γι' αυτό και κάλυπτε την πίσω πλευρά του ρούχου με μία λευκή γούνα, άτομο του περιβάλλοντός της αναφέρει πως οι παραπάνω ισχυρισμοί είναι ψευδείς καθώς το ρούχο είχε φθορές πριν το φορέσει η ίδια.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις