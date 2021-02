Η Ντέμι Λοβάτο συγκλονίζει: "Έπαθα 3 εγκεφαλικά και καρδιακή προσβολή μετά από υπερβολική δόση"

Η Ντέμι Λοβάτο προχώρησε σε μια συγκλονιστική αποκάλυψη για την περιπέτεια υγείας που είχε το 2018 κατά την οποία βρέθηκε κυριολεκτικά μια ανάσα πριν από τον θάνατο.

ADVERTISING

Η 28χρονη Αμερικανίδα ποπ σταρ αποφάσισε να αφηγηθεί με τους δικούς της όρους τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε στη νέα της σειρά ντοκιμαντέρ στο YouTube, «Dami Lovato: Dancing With The Devil». Στην εξομολόγησή της αναφέρει ότι τον Ιούλιο του 2018 βρέθηκε αναίσθητη στο σπίτι της στο Λος Άντζελες μετά από υπερβολική δόση ναρκωτικών και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. «Έπαθα τρία εγκεφαλικά. Έπαθα καρδιακή προσβολή. Οι γιατροί μου είπαν ότι είχα πέντε με δέκα ακόμα λεπτά (ζωής)» λέει. Σε συνέντευξή της στο Associated Press, η τραγουδίστρια είπε ότι η υπερβολική δόση της έχει αφήσει «εγκεφαλική βλάβη», προσθέτοντας, πως ακόμα και σήμερα αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις αυτού του περιστατικού.

Όπως σημειώνει η Λοβάτο, πήγε πρώτη φορά σε κέντρο αποτοξίνωσης στα 18 της έπειτα από μάχη με διπολική διαταραχή και ανορεξία ενώ υπήρξε θύμα bulling. Ήταν νηφάλια για έξι χρόνια μετά την ολοκλήρωση της απεξάρτησής της.

«Δεν οδηγώ γιατί έχω τυφλά σημεία στην όρασή μου. Για πολύ καιρό, δυσκολευόμουν να διαβάσω. Ήταν μεγάλη υπόθεση όταν μπόρεσα να διαβάσω ένα βιβλίο, κάτι που έγινε δύο μήνες αργότερα, επειδή η όρασή μου ήταν θολή».

Υπενθυμίζεται ότι σε ένα ντοκιμαντέρ του 2017, η Λοβάτο είχε μιλήσει για την κατάχρηση ουσιών κατά τα εφηβικά της χρόνια και τον επόμενο χρόνο κυκλοφόρησε ένα τραγούδι με τίτλο Sober, στο οποίο αποκάλυψε ότι είχε «σπάσει» έξι χρόνια νηφαλιότητας.

Ένα μήνα αργότερα, το TMZ μετέδιδε τα νέα για μια σχεδόν μοιραία υπερβολική δόση οπιούχων από τη διάσημη ποπ σταρ.

«Ένας από τους κύριους λόγους που αποκαλύπτω όσα έζησα είναι γιατί δεν πρέπει να τα ξαναζήσω», δήλωσε η Λοβάτο στο Associated Press. «Ο σκοπός μου είναι να βοηθήσω άτομα που έχουν βρεθεί στον ίδιο δρόμο, που βρέθηκα και εγώ», λέει μεταξύ άλλων.

Το Dancing With The Devil κυκλοφορεί στο YouTube στις 23 Μαρτίου με αρκετούς διάσημους, μεταξύ των οποίων και ο Έλτον Τζον, να αποκαλύπτουν τι συμβαίνει πίσω από τα φώτα της σκηνής.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις