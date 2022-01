Instagram: Η Kylie Jenner έγινε η πρώτη γυναίκα στον κόσμο με 300 εκατ. followers

Η γνωστή influencer, Kylie Jenner, η οποία είναι επιχειρηματίας και μέλος της οικογένειας των Kardashians, έγινε η πρώτη γυναίκα με τους περισσότερους ακολούθους παγκοσμίως στο Instagram, συγκεντρώνοντας πάνω από 300 εκατομμύρια followers.

Συγκεκριμένα, η 24χρονη επιχειρηματίας είναι το δεύτερο άτομο στον κόσμο που φτάνει τόσο ψηλά στην κατάταξη της πλατφόρμας, μετά τον γνωστό ποδοσφαιριστή Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος έχει 389 εκατομμύρια followers. Στην πρώτη θέση βρίσκεται το ίδιο το Instagram, με 460 εκατομμύρια followers.



ADVERTISING

INSTAGRAM





Η Kylie Jenner έγινε διάσημη μέσα από τις εμφανίσεις της στο ριάλιτι της οιγένειάς της "Keeping up with the Kardashians". Η ίδια στη συνέχεια ίδρυσε την εταιρεία καλλυντικών Kylie Cosmetics.

Η διάσημη influencer είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί της, με τον γνωστό ράπερ Τράβις Σκοτ. Η ίδια κρατά χαμηλό προφίλ τον τελευταίο καιρό στο Instagram, μετά την τραγωδία στο φεστιβάλ Astroworld στο Τέξας, τον Νοέμβριο.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις