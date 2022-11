J2US: Η εμφάνιση της Δέσποινας Βανδή που θύμισε εποχές "Δύο Ξένων"

Το Just the 2 of Us επέστρεψε το βράδυ του Σαββάτου (26/11) μέσα από τη συχνότητα του Alpha και για ακόμη μια φορά επιφύλασσε εντυπωσιακές εμφανίσεις, ανατρεπτικά acts, λαμπερές παρουσίες αλλά και εκπλήξεις.

Ο Νίκος Κοκλώνης έκανε και σε αυτό το live εντυπωσιακή είσοδο, τραγουδώντας "έχω μάτι" και υποδέχθηκε την κριτική επιτροπή του μουσικού show, Βίκυ Σταυροπούλου, Δέσποινα Βανδή, Σταμάτη Φασουλή και Καίτη Γαρμπή.

ADVERTISING

Και μπορεί κάθε Σάββατο οι εμφανίσεις του παρουσιαστή και των κριτών να αποτελούν θέμα συζήτησης στις τηλεοπτικές και όχι μόνο παρέες, αυτή τη φορά ωστόσο την παράσταση έκλεψε και πάλι η Δέσποινα Βανδή και το νέο της hair look.

Μετά το κοντό, αγορέ μαλλί, η τραγουδίστρια εμφανίστηκε με καστανό καρέ και όπως φάνηκε εντυπωσίασε και σόκαρε ευχάριστα το τηλεοπτικό κοινό και τους φανατικούς χρήστες του Twitter, καθώς θύμισε παλιές εποχές, τότε που υποδυόταν τη Χαρούλα στους "Δύο Ξένους" και πόζαρε για το εξώφυλλο του δίσκου της "Δέκα Εντολές".

J2US: Τα σχόλια στο Twitter

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις