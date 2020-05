J2US: Το on air ξέσπασμα της Άσπα Τσίνα προς τους κριτές

Τεταμένη η ατμόσφαιρα το βράδυ του Σαββάτου στο πλατό του "Just the 2 Of Us". Με αφορμή μια συζήτηση μεταξύ των κριτών, την οποία η Άσπα Τσίνα ισχυρίστηκε πως άκουσε και περιελάμβανε εις βάρος της σχόλια, η τραγουδίστρια ξέσπασε.

"Επειδή δεν μπορώ να κοροϊδεύω κανέναν, άκουσα τη συνομιλία σας για Βουγιουκλάκη και Χατζιδάκι και πάνω από το κοντρόλ που σας έλεγαν… Κύριε Φασουλή, αφήστε γιατί σας σέβομαι και σας εκτιμώ ιδιαιτέρως. Έχω υπάρξει σε ριάλιτι… Ήμουν πίσω και άκουγα τον διάλογο… Εγώ απλά σας ενημερώνω ότι τα άκουγα όλα στο ακουστικό", σχολίασε η Άσπα αναφερόμενη στην κριτική επιτροπή.

Φανερά ενοχλημένος ο Σταμάτης Φασουλής απάντησε: "Δεν έχω ακούσει τίποτα από το ακουστικό. Τι εννοείς; Να σου πω τι λέγαμε; Να σου πω ακριβώς, περίμενε. Σας παρακαλώ κι εγώ. Μιλάτε συνέχεια, να μιλήσει κι ένας άλλος. Για την Κωνσταντίνα μιλούσαμε και λέγαμε για Χατζιδάκι… Είναι κακό αυτό; Ούτε καταλαβαίνω, ούτε με ενδιαφέρει τι λες. Εμένα κανείς δεν με ενημερώνει από πάνω"

Κι ενώ όλοι οι κριτές προσπαθούσαν να της εξηγήσουν πως πρόκειται για παρεξήγηση, καθώς και πως η συζήτηση αφορούσε την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, η Μαρία Μπακοδήμου τοποθετήθηκε στη συζήτηση ρωτώντας μεταξύ άλλων την Άσπα αν θέλει να συνεχίσει την φήμη που την ακολουθεί από το Fame Story.

"Είμαι σε πολύ δύσκολη θέση, δεν ήθελα καθόλου να ασχοληθώ ούτε με το προηγούμενο περιστατικό, ούτε στην αρχή του σημερινού. Απλά αισθάνομαι ότι θα ήθελα να πω στην Άσπα, ότι προέρχεται από ένα ριάλιτι από το οποίο την ξέρουμε μέσα από μια σύγκρουση. Η μεγαλύτερη υπογραφή που βάζεις σε αυτό το talent show είναι πάλι οι συγκρούσεις. Θα προτιμούσε οι υπογραφές σου να είναι πιο δημιουργικές. Μπορεί να υπάρχει μια μεγάλη ευαισθησία στο ότι τριγύρω σου θα υπάρχουν ανθρώπους που είναι απέναντί σου, δεν είμαστε απέναντί σου"