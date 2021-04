Κιμ Καρντάσιαν: Μελετά Νομική με μπικίνι - Ποια αντέγραψε

H Κιμ Καρντάσιαν δεν έχει κρύψει την επιθυμία της να γίνει δικηγόρος. Η κόρη της γνωστής οικογένειας σελέμπριτι θέλει να αφήσει πίσω της την τηλεοπτική προϊστορία του 'Keeping Up With The Kardashians' και αυτή την εποχή μελετά μέσω μιας απροσδιόριστης υποτροφίας, ώστε να συμμετάσχει - όπως η ίδια δηλώνει - στις εισαγωγικές εξετάσεις των δικηγόρων του 2022.

ADVERTISING

Βέβαια, ακόμα και αυτό το γεγονός της μελέτης, δεν θα μπορούσε να μην γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης για τα social media της Kim K. Η 40χρονη φοιτήτρια ανέβαζει πρόσφατα μια σειρά από φωτογραφίες όπου μελετάει στην αυλή του σπιτιού της, φορώντας ένα ιδιαίτερα αποκαλυπτικό μπικίνι.

Για εκείνους που αναρωτήθηκαν πώς και γιατί μια ανερχόμενη δικηγόρος ποζάρει με μπικίνι, αυτή η εικόνα της Μέριλιν Μονρόε από το 1955, που μελετάει τον 'Οδυσσέα' του Τζέιμς Τζόις, αποκαλύπτει τις αναφορές της Καρντάσιαν και τη νοηματική σύνδεση του concept των παραπάνω φωτογραφιών. Τουλάχιστον ανατρεπτικό κρίνεται το σχετικό reference της Καρντάσιαν.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις