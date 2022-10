Madonna: Δείνχνει το αληθινό της πρόσωπο χωρίς φίλτρα και μακιγιάζ - Τρόμαξαν οι φανς της

Η Madonna συνεχίζει να διχάζει τους θαυμαστές της με τις άλλοτε τολμηρές και άλλοτε αλλοπρόσαλλες αναρτήσεις της στα social media, προκαλώντας, κάθε φορά, μια μεγάλη συζήτηση γύρω από το όνομά της.

Αυτή τη φορά, η "βασίλισσα της pop" προχώρησε σε μια δημοσίευση στο TikTok που έφερε ξανά αναστάτωση στους θαυμαστές της. Συγκεκριμένα, ανήρτησε ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται χωρίς make up και χωρίς φίλτρα, δείχνοντας έτσι το αληθινό της πρόσωπο, το οποίο τρόμαξε τους φανς της, όπως φαίνεται στα σχόλιά τους.

"Oh my God, why did you do that?" ρωτάει η ίδια στο βίντεο και έπειτα απαντάει βαμμένη: "You know".

"Το ίδιο ρωτάω και εγώ για σένα Madonna", γράφει ένας από τους θαυμαστές της στα σχόλια, ενώ κάποιος άλλος αναρωτιέται γιατί η διάσημη τραγουδίστρια μεταμορφώνεται σε Mickey Rourke, δηλαδή στον γνωστό ηθοποιό που έχει παραμορφωθεί από τις αισθητικές επεμβάσεις.

Δείτε το βίντεο της Madonna στο TikTok:

