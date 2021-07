Μαντόνα: "Μπρίτνεϊ, ερχόμαστε να σε βγάλουμε από τη φυλακή!"

Θέση στην υπόθεση "σκλαβιάς" της Μπρίτνεϊ Σπίαρς από τον πατέρα της, ο οποίος και "με τη βούλα" έχει τον πλήρη έλεγχο της ζωής της (αποφασίζει για την καριέρα της και το πώς ζει τη ζωή της -από το αν μπορεί να κάνει παιδιά, πόσα χρήματα μπορεί να ξοδεύει το μήνα και πού και αν μπορεί να δει τους φίλους της), θέλησε να λάβει η Μαντόνα.

Δημοσιεύοντας σε Insta Story μια φωτογραφία της ίδιας από το παρελθόν, στην οποία φαίνεται να φοράει ένα μπλουζάκι που γράφει "Μπρίτνεϊ Σπίαρς", η βασίλισσα της ποπ έγραψε: "Δώστε σε αυτή τη γυναίκα τη ζωή της πίσω. Η δουλεία έχει καταργηθεί εδώ και τόσο καιρό! Θάνατος στην άπληστη πατριαρχία που το έκανε αυτό στις γυναίκες επί αιώνες. Πρόκειται για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων! Μπρίτνεϊ, ερχόμαστε να σε βγάλουμε από τη φυλακή!".

Η Μαντόνα με μπλουζάκι που γράφει "Μπρίτνεϊ Σπίαρς" @MADONNA

Οι δύο καλλιτέχνιδες είχαν συνεργαστεί το 2003 στο κομμάτι "Me Against The Music", ενώ είχαν τραβήξει την προσοχή την ίδια χρονιά, όταν Μπρίτνεϊ Σπίαρς και Κριστίνα Αγκιλέρα βρίσκονταν στη σκηνή των MTV Video Music Awards τραγουδώντας το Like a Virgin, όταν εμφανίστηκε η Μαντόνα τραγουδώντας το Hollywood και δίνοντας φιλί στα χείλη και στις δυο.

Το φιλί της Μαντόνα με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς στη σκηνή των MTV Video Music Awards το 2003 AP





Πρόκειται για ένα από τα διασημότερα και πιο πολυσυζητημένα φιλιά.

