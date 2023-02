Μαρία Ναυπλιώτου: Υπεβλήθη εσπευσμένα σε χειρουργική επέμβαση - Το βίντεο μέσα από το νοσοκομείο

Μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στο προσωπικό της προφίλ στο Instagram, η Μαρία Ναυπλιώτου γνωστοποίησε ότι εισήχθη εκτάκτως στο νοσοκομείο και υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση.

Η ηθοποιός εξήγησε τι συνέβη, θέλοντας να καθησυχάσει τους διαδικτυακούς της φίλους, αλλά και να απολογηθεί για την ακύρωση των παραστάσεων που συμμετέχει.

«Σας μιλάω από το δωμάτιο του νοσοκομείου. Χθες ήρθα εδώ με οξύ κοιλιακό άλγος και μετά τις εξετάσεις των γιατρών έκανα επέμβαση αφαίρεσης χολής. Δυστυχώς τις επόμενες ημέρες δεν θα μπορέσω να είμαι πάνω στη σκηνή. Λυπάμαι πολύ για την αναστάτωση που θα έχετε όσοι από εσάς έχετε αγοράσει εισιτήρια.

Παρ’ όλο που είμαι άνθρωπος που πιστεύω πραγματικά the show must go on σωματικά δεν μπορώ ν' αντεπεξέλθω. Την Τετάρτη θα είμαστε πάλι μαζί. Λυπάμαι πολύ, αυτό ήταν κάτι που δεν μπορούσα ούτε να προβλέψω ούτε ν' αποτρέψω. Ανυπομονώ να συναντηθούμε ξανά σύντομα» ανέφερε η ίδια.

Παρακάτω, το βίντεο που ανήρτησε η ηθοποιός:

