Nightbirde: Πέθανε από καρκίνο η νεαρή τραγουδίστρια που μάγεψε στο America's Got Talent

Η τραγουδίστρια Jane Marczewski, η οποία ήταν γνωστή με το καλλιτεχνικό της όνομα Nightbirde και είχε γίνει διάσημη μέσα από τη συμμετοχή της στο America's Got Talent, πέθανε μετά από μάχη με τον καρκίνο.

Όπως αναφέρει το CNN, τη δυσάρεστη είδηση επιβεβαίωσε η οικογένειά της, η οποία ανέφερε σε δήλωσή της στο NBC: «Εμείς, η οικογένειά της, είμαστε συντετριμμένοι από τον θάνατο και την αφάνταστη απώλειά της».

Η Marczewski πάλεψε με τον καρκίνο για τέσσερα χρόνια και πέθανε στις 19 Φεβρουαρίου, είπε η οικογένειά της.

Η Nightbirde τράβηξε την προσοχή πολλών αφού είχε μια εκπληκτική οντισιόν πέρυσι στο "America's Got Talent", ερμηνεύοντας ένα δικό της τραγούδι που ονομάζεται "It's OK". Κατά τη διάρκεια της οντισιόν, αποκάλυψε στους κριτές ότι έδινε μάχη με τον καρκίνο που είχε εξαπλωθεί στους πνεύμονες, τη σπονδυλική στήλη και το συκώτι της.

«Δεν μπορείτε να περιμένετε μέχρι η ζωή να μην είναι πια δύσκολη, για να αποφασίσετε να είστε ευτυχισμένοι», είπε στους κριτές.

Εντυπωσίασε τον αυστηρό κριτή Simon Cowell με τη θετικότητα και την αποφασιστικότητά της. Ο Cowell της είχε δώσει το πολυπόθητο "χρυσό buzzer", το οποίο την προώθησε στον επόμενο γύρο του διαγωνισμού.

Τελικά έπρεπε να εγκαταλείψει την εκπομπή, αλλά κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης είχε πει ότι είναι συγκλονισμένη από την ανταπόκριση του κόσμου.

«Η φωνή σου, η ιστορία σου και το μήνυμά σου άγγιξαν εκατομμύρια. Το Nightbirde θα είναι πάντα μέλος της οικογένειας "AGT". Αναπαύσου εν Ειρήνη, Τζέιν», ανέφερε η εκπομπή σε δήλωση στο CNN.

Ο παρουσιαστής Terry Crews και η κριτής Heidi Klum απέτισαν επίσης φόρο τιμής στους δικούς τους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

