Sex & The City: Ηθοποιός καταγγέλλει πως "κόπηκε" από διάσημο αμερικάνικο show επειδή είναι γκέι

Ένα απίστευτο περιστατικό αποκάλυψε ο ηθοποιός του Sex and the City, Mario Cantone, πηγαίνοντας πίσω στο 1986, όταν η συνέντευξη που είχε παραχωρήσει και η οποία επρόκειτο να προβληθεί στο δημοφιλές αμερικανικό σόου, "The Tonight Show", "κόπηκε" επειδή θα έκανε τον παρουσιαστή Johnny Carson, "νευρικό".

Μιλώντας στην Allison Kugel και το podcast "Allison Interviews" και κάνοντας μια αναδρομή στην καλλιτεχνική του πορεία, ο ηθοποιός αποκάλυψε, σύμφωνα με το buzzfeed.com, πως όλα συνέβησαν το 1986 όταν τον είχαν κλείσει για να εμφανιστεί στο show, όταν όμως είδαν ξανά το βίντεο της συνέντευξής του, ο υπεύθυνος καλεσμένων του είπε: "Ξέρεις τι; Η κωμωδία σου έχει ένα γκέι πλεονέκτημα και νομίζω ότι θα κάνει τον Johnny νευρικό, οπότε θα σε ακυρώσω".

Στην ίδια συνέντευξη, ο Cantone μίλησε και για τον χαμό του ηθοποιού και πρωταγωνιστή του Sex & The City, Willie Garson, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πέρυσι σε ηλικία 57 ετών.

Όλη η συνέντευξη του Mario Cantone:

