Θεσσαλονίκη: Ελληνίδα βλέπει τον Τζέισον Στέιθαμ και φωνάζει "Θα πέσω κάτω, I love you"

Στη Θεσσαλονίκη για τα γυρίσματα της νέας ταινίας "Αναλώσιμοι 4" βρίσκεται αυτή την περίοδο ο Τζέισον Στέιθαμ, ένας από τους πιο διάσημους και αγαπημένους Άγγλους ηθοποιούς.

ADVERTISING

Σε ένα διάλειμμα μεταξύ των γυρισμάτων της ταινίας, ο σκληρός του Χόλιγουντ αντιμέτωπος με μία "επίθεση" αγάπης από Ελληνίδα θαυμάστριά του, η οποία τον είδε από μακριά και ενθουσιάστηκε.

Μόλις η φαν του Τζέισον Στέιθαμ συνειδητοποίησε ότι έχει μπροστά της τον γνωστό ηθοποιό, άρχισε να τον χαιρετά και να φωνάζει πολύ δυνατά: "Πραγματικά, θέλω να πεθάνω, να πέσω κάτω, down, down... I love you"!

ADVERTISING

Φυσικά ο Άγγλος ηθοποιός σάστισε, αφού μάλλον δεν ήξερε τι ακριβώς του λέει η κοπέλα, ωστόσο κατάλαβε ότι πρόκειται για κάποια φαν του και την χαιρέτησε ευγενικά, σηκώνοντας το χέρι του και χαμογελώντας.

Δείτε το επικό βίντεο:

Καρέ του Στέιθαμ από τα γυρίσματα:

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις