Zendaya: Το κορίτσι του Spiderman έγραψε τηλεοπτική ιστορία στα EMMYs 2020

Μια διαφορετική τελετή απονομής των τηλεοπτικών βραβείων EMMY έλαβε χώρα το βράδυ της Κυριακής 20/9 με φόντο την πανδημία του κορονοϊού. Οι ελάχιστοι καλεσμένοι και οι υποψήφιοι ακολούθησαν το νέο πρωτόκολλο, ενώ κατά τη διάρκεια της τελετής πραγματοποιήθηκαν συνδέσεις με 130 διαφορετικά σημεία, σε δέκα χώρες του κόσμου. Στους νικητές είχε σταλεί ένα κιτ με κάμερα με το οποίο συνδέθηκαν για να πουν τον ευχαριστήριο λόγο τους, ενώ μετά μεταφέρονταν σε ένα ψηφιακό press room όπου έκαναν δηλώσεις στους δημοσιογράφους.

ADVERTISING

Αναμφίβολα η μεγάλη νικήτρια της βραδιάς ήταν η Zendaya, η οποία απέσπασε για τη συμμετοχή της στο "Euphoria" το βραβείο καλύτερης α' γυναικείας ερμηνείας σε δραματική σειρά. Η νίκη αυτή γράφει τηλεοπτική ιστορία δεδομένου ότι η 24χρονη ηθοποιός και τραγουδίστρια έγινε η νεότερη σε ηλικία γυναίκα μέχρι σήμερα που έχει βραβευτεί με EMMY.

Δείτε τη βράβευση:

Ποια είναι η Zendaya

Γεννημένη το 1996, η Zendaya Maree Stoermer Coleman θεωρείται μία από τις πολλά υποσχόμενες και επιδραστικές προσωπικότητες της γενιάς της. H 24χρονη σήμερα ηθοποιός έγινε γνωστή από τη συμμετοχή της στη σειρά "Shake it Up" του Disney Channel, ενώ πρωταγωνίστησε στις δύο νέες ταινίες Spider-Man ("Spider-Man: Homecoming" και "Spider-Man: Far from Home"), υποδυόμενη την Michelle "MJ" Jones, το κορίτσι του Peter Parker.

Η πρώτη της εμφάνιση στην τηλεόραση ήταν στην τηλεοπτική ταινία Frenemies το 2012 και το 2015 ανέλαβε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο sitcom "K.C. Undercover". Το 2013, η Zendaya έγινε η νεότερη διαγωνιζόμενη στο σόου "Dancing with the Stars". To 2018 συμμετείχε σε τρία επεισόδια της σειράς "The OA", ενώ το 2019 πήρε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο "Euphoria".

INVISION FOR THE TELEVISION ACADEMY

Είχε βασικό ρόλο στη χολιγουντιανή υπερπαραγωγή "The Greatest Showman", στην οποία πρωταγωνίστησε στο πλευρό του Hugh Jackman, ενώ η επόμενη συμμετοχή της που αναμένεται να σχολιαστεί είναι στην ταινία "Dune" σε σκηνοθεσία Ντενί Βιλνέβ.

Η Zendaya έκανε αισθητή την παρουσία της και στη μουσική βιομηχανία με τις ερμηνείες της στη σειρά "Shake it Up" και το 2013 κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ με το όνομα "Zendaya".

Η διάσημη ηθοποιός, τραγουδίστρια και style icon ακολουθεί μια αξιόλογη πορεία και ως σχεδιάστρια μόδας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του News247.gr.