Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό κοντά στις “τρύπες του Καραμανλή” – Δείτε βίντεο

Τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στη λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου κοντά στις Τρύπες του Καραμανλή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του irafina.gr, ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό ύψους 30 μέτρων.

Η 60χρονη οδηγός το οχήματος απεγκλωβίστηκε έχοντας τις αισθήσεις της, από τους άνδρες της Πυροσβεστικής και μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο Βούλας.

