Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό κοντά στις “τρύπες του Καραμανλή” – Δείτε βίντεο

Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό κοντά στις “τρύπες του Καραμανλή” – Δείτε βίντεοΔιαβάζεται σε 1'
Η 60χρονη οδηγός το οχήματος απεγκλωβίστηκε έχοντας τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας.
- 11 Αυγούστου 2025 13:28
Τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στη λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου κοντά στις Τρύπες του Καραμανλή.
Σύμφωνα με πληροφορίες του irafina.gr, ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό ύψους 30 μέτρων.
Η 60χρονη οδηγός το οχήματος απεγκλωβίστηκε έχοντας τις αισθήσεις της, από τους άνδρες της Πυροσβεστικής και μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο Βούλας.