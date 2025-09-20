Αυτοκίνητο “κρεμάστηκε” στο κενό στη Λαμία

Αυτοκίνητο “κρεμάστηκε” στο κενό στη ΛαμίαΔιαβάζεται σε 1'
Ο οδηγός του αυτοκινήτου, που βρέθηκε κρεμασμένο στο κενό, δήλωσε ότι ήταν αφηρημένος και δεν κατάλαβε πώς συνέβη.
- 20 Σεπτεμβρίου 2025 23:41
Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη το απόγευμα του Σαββάτου στη Λαμία και συγκεκριμένα στην περιοχή του Αγίου Λουκά, όταν οδηγός δεν είδε τη στροφή σε δρόμο -που, σημειωτέον, κινούνταν αντίθετα- και κατέληξε με το αυτοκίνητο «κρεμασμένο» στο κενό.
Ο οδηγός, ο οποίος δεν ήταν από την επήρεια αλκοόλ, είπε στο LamiaReport ότι ήταν αφηρημένος και δεν κατάλαβε πως βρέθηκε εκεί με το αυτοκίνητο.
Δείτε βίντεο: