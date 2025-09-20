Αυτοκίνητο “κρεμάστηκε” στο κενό στη Λαμία

Ο οδηγός του αυτοκινήτου, που βρέθηκε κρεμασμένο στο κενό, δήλωσε ότι ήταν αφηρημένος και δεν κατάλαβε πώς συνέβη.

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη το απόγευμα του Σαββάτου στη Λαμία και συγκεκριμένα στην περιοχή του Αγίου Λουκά, όταν οδηγός δεν είδε τη στροφή σε δρόμο -που, σημειωτέον, κινούνταν αντίθετα- και κατέληξε με το αυτοκίνητο «κρεμασμένο» στο κενό.

Ο οδηγός, ο οποίος δεν ήταν από την επήρεια αλκοόλ, είπε στο LamiaReport ότι ήταν αφηρημένος και δεν κατάλαβε πως βρέθηκε εκεί με το αυτοκίνητο.

Δείτε βίντεο: