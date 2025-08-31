Ελλάδα Μετανάστες

Αγαθονήσι: Εντοπίστηκαν μία νεκρή και άλλοι 26 μετανάστες

Λέμβος με μετανάστες
Λέμβος με μετανάστες AP

Άλλη μία νεκρή μετανάστρια εντοπίστηκε, αυτή τη φορά ανοιχτά του Αγαθονησίου. Διασώθηκαν 26 άτομα.

Στον εντοπισμό 26 αλλοδαπών και μίας σορού αλλοδαπής γυναίκας προχώρησαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και της ΕΛΑΣ στην περιοχή του Αγαθονησίου.

Όπως υπογραμμίζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι διασωθέντες αλλοδαποί μεταφέρθηκαν με επιβατηγό – οχηματαγωγό πλοίο στο Πυθαγόρειο και από εκεί οδηγήθηκαν στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης ΚΥΤ Σάμου για τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η σορός της γυναίκας μεταφέρθηκε με ναυαγοσωστικό σκάφος στο Βαθύ και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού.

