Αγρίνιο: Συνελήφθη άνδρας που πυροβολούσε γάτες με αεροβόλο από το μπαλκόνι του

Χειροπέδες σε 81χρονο που πυροβόλησε με αεροβόλο γάτες από το μπαλκόνι του. Από τους πυροβολισμούς δεν αναφέρθηκε τραυματισμός για τα ζώα.

Ένας 81χρονος συνελήφθη, το βράδυ της Πέμπτης (02/10) στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς του Τμήματος και της Αμέσου Δράσεως, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, για παράβαση του νέου πλαισίου για την ευζωία των ζώων συντροφιάς, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, απειλή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με καταγγελία, το απόγευμα της Πέμπτης ο 81χρονος βρισκόμενος στο μπαλκόνι της οικίας του, με την χρήση αεροβόλου όπλου, πυροβόλησε δυο αδέσποτες γάτες που βρισκόταν πάνω σε σταθμευμένο όχημα και δίπλα σε αυτό, γράφει το agrinionews.

Από τους πυροβολισμούς δεν αναφέρθηκε τραυματισμός για τα ζώα. Ωστόσο, το σταθμευμένο όχημα υπέστη φθορές. Καταγγέλεται πως ο κατηγορούμενος με την χρήση κονταριού απείλησε τον 26χρονο ιδιοκτήτη του οχήματος.