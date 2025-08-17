Αιγάλεω: Νεκρή 65χρονη μετά από φωτιά σε διαμέρισμα

Τραγικό θάνατο βρήκε μια 65χρονη στο Αιγάλεω, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε στο διαμέρισμά της

Χωρίς τις αισθήσεις της βρέθηκε 65χρονη, μετά από πυρκαγιά σε ισόγειο χώρο διπλοκατοικίας, όπου διέμενε στο Αιγάλεω.

Η Πυροσβεστική κλήθηκε για πυρκαγιά στο διαμέρισμα, αλλά όταν έφτασαν τα οχήματα η φωτιά είχε σβηστεί από περίοικους, πριν προλάβει να πάρει διαστάσεις.

Οι πυροσβέστες που μπήκαν στο χώρο, βρήκαν τη γυναίκα, η οποία έφερε εγκαύματα, νεκρή πάνω στο κρεβάτι της.

Για το τραγικό περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα, που ερευνά την εκδοχή να προκλήθηκε η φωτιά από αναμμένο τσιγάρο.