Ακατάλληλο για κατανάλωση το νερό στο Λιτόχωρο – Εντοπίστηκε νεκρό άλογο στο φαράγγι του Ενιπέα

Ακατάλληλο προς κατανάλωση κρίθηκε το νερό στο Λιτόχωρο Πιερίας μετά τον εντοπισμό νεκρού αλόγου στο φαράγγι του Ενιπέα.

Αναστάτωση έχει προκληθεί στο Λιτόχωρο Πιερίας, μετά τον εντοπισμό νεκρού αλόγου στο φαράγγι του Ενιπέα.

Για τον λόγο αυτό, ανακοινώθηκε ότι το νερό είναι ακατάλληλο προς κατανάλωση μέχρι νεωτέρας. Πρόκειται για ένα προληπτικό μέτρο που θα εφαρμοστεί μόνο για το Λιτόχωρο, του δήμου Δίου-Ολύμπου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το άλογο εντοπίστηκε νεκρό σε μεγάλο υψόμετρο στο φαράγγι και σήμανε εν συνεχεία «συναγερμός» τόσο στις τοπικές αρχές, αλλά και στη δημοτική επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης του δήμου Δίου Ολύμπου. Οι πολίτες ενημερώθηκαν άμεσα για να μην καταναλώνουν το νερό, για όσο διάστημα χρειαστεί.

Οι τοπικές αρχές προχωρούν σε εντατική απολύμανση του νερού στην περιοχή, εκτός από τη συνήθη επεξεργασία και χλωρίωση, ώστε να διασφαλίσουν την καταλληλότητά του για κατανάλωση. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να βεβαιωθούν οι αρχές για την ποιότητά του, οι πολίτες καλούνται να αποφύγουν την κατανάλωση του νερού. Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση όταν οι τοπικές αρχές επιβεβαιώσουν την καταλληλότητα του νερού για χρήση.