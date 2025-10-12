Ακρόπολη: Ξανά εκτός λειτουργίας ο ανελκυστήρας – Τασούλας και Δούκας πεζοί στην τελετή

Οι επίσημοι και οι προσκεκλημένοι αναγκάστηκαν να ανέβουν με τα πόδια τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, για την τελετή έπαρσης της σημαίας της Απελευθέρωσης.

Σοβαρή δυσλειτουργία σημειώθηκε εκ νέου στον ανελκυστήρα πλαγιάς της Ακρόπολης κατά τη διάρκεια της τελετής έπαρσης της σημαίας της Απελευθέρωσης στον Ιερό Βράχο, παρουσία πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας.

Παρά τις εξαγγελίες και την προβολή του έργου από το Υπουργείο Πολιτισμού, ο ανελκυστήρας παρέμεινε εκτός λειτουργίας, με αποτέλεσμα οι επίσημοι προσκεκλημένοι και το κοινό να αναγκαστούν να ανέβουν πεζή τον λόφο.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης, καθώς και εκπρόσωποι της πολιτικής, στρατιωτικής και εκκλησιαστικής ηγεσίας, βρέθηκαν αντιμέτωποι με τις ίδιες δυσκολίες που καταγγέλλουν συστηματικά οι επισκέπτες του μνημείου, καθώς παρατηρήθηκε συνωστισμός και καθυστερήσεις στην πρόσβαση.

Παριστάμενοι ανέφεραν ότι η ανάβαση ήταν ιδιαίτερα απαιτητική για ηλικιωμένους και άτομα με αυξημένες σωματικές ανάγκες.

Το περιστατικό ανέδειξε εκ νέου το πρόβλημα προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία και κινητικές δυσκολίες, τα οποία αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια στην επίσκεψη ενός από τα σημαντικότερα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.