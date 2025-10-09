Αλεξανδρούπολη: ΕΔΕ για την πτώση ασθενή και διακοπή σύμβασης με την εταιρεία ασθενοφόρων

Ένορκη διοικητική εξέταση διατάχθηκε για το περιστατικό στην Αλεξανδρούπολη με το φορείο που έπεσε από ασθενοφόρο μαζί με ηλικιωμένη ασθενή.

Σε ένορκη διοικητική εξέταση και ακαριαία διακοπή της σύμβασης με ιδιωτική εταιρεία ασθενοφόρου προχώρησε η διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης μετά το περιστατικό με φορείο που πετάχτηκε από το ασθενοφόρο μαζί με την ηλικιωμένη ασθενή η οποία επέστρεφε από το Νοσοκομείο στο σπίτι της μετά από εξιτήριο που έλαβε .

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, το περιστατικό συνέβη το πρωί της Τετάρτης (8/10) στα φανάρια της περιοχής Χηλής όταν το ασθενοφόρο ιδιωτικής εταιρείας, με έδρα την Κομοτηνή, που είχε συνάψει σύμβαση με το ΠΓΝΑ για δευτερεύουσες διακομιδές, μετέφερε την 81 ετών γυναίκα η οποία είχε λάβει εξιτήριο.

Με την εκκίνηση του ασθενοφόρου το φορείο απασφάλισε, με αποτέλεσμα να ανοίξει την πόρτα του ασθενοφόρου και να πετάξει σε όρθια θέση το φορείο με την ασθενή. Ευτυχής συγκυρία το ότι δεν ακολουθούσε άλλο όχημα πισω από το ασθενοφόρο και αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

Στο σημείο έφθασε αμέσως ασθενοφόρο του νοσοκομείου όπου παρέλαβε την ασθενή και την μετέφερε στο σπίτι της στην Αλεξανδρούπολη όπου διαμένει. Να σημειωθεί ότι για τις ανάγκες ανάλογων διακομιδών ασθενών στα σπίτια τους το νοσοκομείο θα διαθέτει προς το παρόν μόνο το δικό του ασθενοφόρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζονται τεχνικές βλάβες του οχήματος, λάθη του οδηγού ή ακόμη και αμέλεια από το προσωπικό κατά τη στερέωση του φορείου. Ένα βασικό ερώτημα που απασχολεί, επίσης, είναι αν ο μηχανισμός ασφάλισης της πόρτας ήταν ελαττωματικός ή αν δεν είχε κλείσει σωστά πριν τη μετακίνηση.