Αλεξανδρούπολη: Συνελήφθη άνδρας διωκόμενος με Ερυθρά Αγγελία της Interpol

Περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ EUROKINISSI

Σύλληψη αλλοδαπού με διεθνές ένταλμα της Interpol στην Αλεξανδρούπολη.

Συνελήφθη χθες το πρωί (20/9) στην Αλεξανδρούπολη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης, ένας αλλοδαπός, ο οποίος διώκεται με Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Interpol Τουρκίας για το αδίκημα της απάτης με χρήση πληροφοριακών συστημάτων ως εργαλείο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Εφετών Θράκης.

