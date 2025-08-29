Ανάβυσσος: Διάρρηξη με “χρυσή” λεία σε μεζονέτα που μένουν Ουκρανοί

Διάρρηξη σε μονοκατοικία στην Ανάβυσσο, όπου δράστες «άδειασαν» χρηματοκιβώτιο και έφυγαν με το αυτοκίνητο της οικογένειας.

Στόχο διαρρηκτών αποτέλεσε μια μονοκατοικία -που διαμένει οικογένεια από την Ουκρανία- στην Ανάβυσσο, με τους δράστες να φεύγουν με λεία άνω των 230.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν το μεσημέρι της 26ης Αυγούστου. Τότε, άγνωστοι, παραβιάζοντας την κλειδαριά της κεντρικής πόρτας του σπιτιού, αλλά και της μπαλκονόπορτας, κατάφεραν να εισέλθουν στο σπίτι, όπου βρήκαν και παραβίασαν το χρηματοκιβώτιο, αφαιρώντας το χρηματικό ποσό των 82.800 ευρώ, καθώς και κοσμήματα.

Η συνολική αξία των αφαιρεθέντων κοσμημάτων, κατ’ εκτίμηση των παθόντων, ανέρχεται στο ποσό των 150.000 ευρώ.

Ακολούθως, οι δράστες μετέβησαν στο γκαράζ και αφαίρεσαν ένα αυτοκίνητο που βρισκόταν στο χώρο καθώς κι ένα ηλεκτρικό ποδήλατο αξίας 10.000 ευρώ.

Στη συνέχεια, τράπηκαν σε φυγή με τις αστυνομικές αρχές να συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής προκειμένου να φτάσουν στα ίχνη τους.