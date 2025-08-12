Ανοίγει η κυνηγετική περίοδος στις 20 Αυγούστου – Ποια είδη επιτρέπονται, ποια όχι

Ανοίγει η κυνηγετική περίοδος στις 20 Αυγούστου – Ποια είδη επιτρέπονται, ποια όχιΔιαβάζεται σε 6'
Πότε λήγει η κυνηγετική περίοδος. Δείτε πίνακες με τα 36 θηρεύσιμα είδη που επιτρέπονται. Πώς θα δηλώνονται τα θηράματα μέσω εφαρμογής. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε.
- 12 Αυγούστου 2025 11:52
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που ρυθμίζει τη θήρα για την κυνηγετική περίοδο 2025-2026. Η απόφαση καθορίζει τις ημερομηνίες, τους όρους και τους περιορισμούς που ισχύουν ανά είδος θηράματος και περιοχή.
Η κυνηγετική περίοδος ορίζεται από τις 20 Αυγούστου 2025 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2026. Για το αγριοκούνελο η λήξη επεκτείνεται έως τις 10 Μαρτίου 2026.
Περιλαμβάνεται αναλυτικός πίνακας που προσδιορίζει για κάθε είδος την περίοδο θήρας και τον μέγιστο αριθμό θηραμάτων ανά κυνηγό και έξοδο.
Στις ειδικές ρυθμίσεις προβλέπονται απαγορεύσεις και περιορισμοί σε ορισμένα είδη και περιοχές. Απαγορεύεται η θήρα στη λίμνη Κερκίνη, Κορώνεια-Βόλβη στο Δέλτα του Νέστου, στη Λίμνη Ισμαρίδα, στη Λίμνη Βιστωνίδα-Πόρτο Λάγος και στο Δέλτα του Έβρου καθώς και στην περιοχή του έλους Αρτζάν και στην περιοχή της λίμνης Δοϊράνης.
Περιορίζεται η χρήση σκύλων δίωξης σε τρεις ημέρες την εβδομάδα και ορίζονται ειδικές ημερομηνίες κυνηγιού για συγκεκριμένες νησιωτικές περιφερειακές ενότητες. Το κυνήγι του αγριόχοιρου επιτρέπεται σε ομάδες έως δέκα κυνηγών χωρίς περιορισμό στο όριο κάρπωσης ανά ομάδα.
Με βάση την απόφαση, προβλέπεται απεριόριστο κυνήγι για 10 είδη:
αγριοκούνελο (η λήξη της θήρας τους είναι 10η Μαρτίου 2026)
αγριόχοιρος
αλεπού
πετροκούναβο
φάσα
αγριοπερίστερο
καρακάξα,
κάργα
κουρούνα
ψαρόνι
Δείτε αναλυτικό πίνακα με τα είδη:
Δείτε εδώ τα τέλη έκδοσης αδειών κυνηγιού, για το κυνηγετικό έτος 2025–2026:teli
Τι ισχύει για τα τρυγόνια – Η εφαρμογή δήλωσης
Σύμφωνα με την απόφαση, το όριο ημερήσιας κάρπωσης των τρυγονιών παραμένει στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, δηλαδή στα τέσσερα τρυγόνια. Όπως ειδικά αναφέρει, για το τρυγόνι καθορίζεται ετήσιο εθνικό όριο κάρπωσης 36.000 άτομα, δηλαδή μειωμένο πλέον του 87% σε σχέση με τη μέση εθνική κάρπωση του είδους μεταξύ των ετών 2013-2018.
Τα 36.000 άτομα αντικατοπτρίζουν τη λελογισμένη κάρπωση των παραγώγων του εθνικού αναπαραγωγικού πληθυσμού.
Μετά τη συμπλήρωση του καθοριζόμενου ετήσιου εθνικού ορίου κάρπωσης, παύει αυτόματα η θήρα του είδους. Η παρακολούθηση της κάρπωσης τόσο της ημερησίας όσο και της συνολικής μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτερου ορίου, γίνεται μέσω online εφαρμογής κινητού τηλεφώνου που έχει προμηθευτεί με μέριμνά της η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος (ΚΣΕ).
Η εφαρμογή, θα διανεμηθεί στους κυνηγούς κατά τη διαδικασία έκδοσης της ετήσιας άδειας θήρας, είτε μέσω των συνεργαζόμενων με το Υ.Π.ΕΝ. Κυνηγετικών Συλλόγων, είτε μέσω των Δασικών Υπηρεσιών από τις οποίες εκδίδουν άδεια θήρας οι μεμονωμένοι κυνηγοί. Ο κάθε κυνηγός κατά την έκδοση της άδειας θήρας του θα εφοδιάζεται με μοναδικό κωδικό (QR) που θα του δίνει αποκλειστική πρόσβαση μέσω του κινητού του τηλεφώνου στη χρήση της εφαρμογής.
Οι κυνηγοί σε όλη τη χώρα, εφόσον θηρεύσουν τρυγόνια, υποχρεούνται:
- Να δηλώνουν μέσω της εν λόγω εφαρμογής την ημερήσια κάρπωσή τους πριν από την αναχώρησή τους από τον χώρο κυνηγιού.
- Να επιδεικνύουν την εκάστοτε ημερήσια καταχώριση της κάρπωσης στα αρμόδια όργανα ελέγχου. Μετά τη συμπλήρωση του ετήσιου εθνικού ορίου κάρπωσης, όλοι οι κυνηγοί θα ενημερωθούν μέσω της εφαρμογής με μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο για τη λήξη της θήρας του είδους.
- Κυνηγοί που δεν είναι κάτοχοι συσκευής κινητού τύπου smartphone: η δήλωση της κάρπωσης του τρυγονιού θα γίνεται με την αποστολή sms (τηλεφωνικού μηνύματος) στον αριθμό 6976580000, πριν από την αποχώρησή τους από την περιοχή άσκησης της θήρας. Στο μήνυμα θα αναγράφονται με την κάτωθι σειρά: α. Αριθμός κάρπωσης τρυγονιών β. Ονοματεπώνυμο γ. Ο 12ψήφιος Αριθμός QR που παραλαμβάνει ο κυνηγός με την έκδοση άδειας θήρας δ. Περιφερειακή ενότητα στην οποία έγινε η κάρπωση.
Για τα είδη σιταρήθρα, ορτύκι, κοκκινότσιχλα, ψαρόνι, σφυριχτάρι, κιρκίρι, σουβλόπαπια, σαρσέλα, χουλιαρόπαπια, κυνηγόπαπια, τσικνόπαπια, φαλαρίδα, μπεκατσίνι και καλημάνα, που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διερευνά το καθεστώς διατήρησής τους, θεσπίζεται η υποχρεωτική δήλωση της κάρπωσής τους ανά κυνηγό και έξοδο, μέσω online εφαρμογής κινητού τηλεφώνου που έχει προμηθευτεί με μέριμνά της η ΚΣΕ, ομοίως με τη διαδικασία που προβλέπεται για το τρυγόνι, χωρίς εθνικό όριο κάρπωσης.
Οι κυνηγοί σε όλη τη χώρα, εφόσον θηρεύσουν κάποιο από αυτά τα είδη, υποχρεούνται:
- Να δηλώνουν μέσω της εν λόγω εφαρμογής την ημερήσια κάρπωσή τους πριν από την αναχώρησή τους από τον χώρο κυνηγιού.
- Να επιδεικνύουν την εκάστοτε ημερήσια καταχώριση της κάρπωσης στα αρμόδια όργανα ελέγχου.
- Κυνηγοί που δεν είναι κάτοχοι συσκευής κινητού τύπου smartphone: Η δήλωση της κάρπωσης θα γίνεται με την αποστολή sms (τηλεφωνικού μηνύματος) στον αριθμό 6976580000, πριν την αποχώρησή τους από την περιοχή άσκησης της θήρας. Στο μήνυμα θα αναγράφονται με την κάτωθι σειρά: α. Θηρευθέν είδος, β. Αριθμός θηρευθέντων ατόμων, γ. Ονοματεπώνυμο, δ. Ο 12ψήφιος Αριθμός QR που παραλαμβάνει ο κυνηγός με την έκδοση άδειας θήρας, ε. Περιφερειακή ενότητα στην οποία έγινε η κάρπωση.
Οι κυνηγοί θα πρέπει να έχουν στα υπόψη τους ότι απαγορεύεται:
- Το κυνήγι της μπεκάτσας (scolopax rusticola) στο καρτέρι, το πρωί και το βράδυ.
- Το κυνήγι του λαγού (lepus europaeus) καθ’ όλη τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου σε Λήμνο και Αγιο Ευστράτιο.
- Το κυνήγι της νησιώτικης πέρδικας (alectoris chukar) καθ’ όλη τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου στον Αγιο Ευστράτιο.
- Το κυνήγι όλων των θηραμάτων καθ’ όλη τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου σε Τήλο και Γυάρο.
- Το κυνήγι όλων των θηραμάτων στην περιοχή που ορίζεται από τις ζώνες Α, ΑΒ1, ΑΒ2, Α1, Β1 του Εθνικού Πάρκου
- Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφιλιάς.
Το κυνήγι της πετροπέρδικας (alectoris graeca) στις ζώνες Α1, Α2, Α3, Β1, Β2, Β3 και Β4 του Εθνικού Πάρκου Χελμού – Βουραϊκού.
Το κυνήγι απαγορεύεται στα μόνιμα καταφύγια άγριας ζωής, στα εκτροφεία θηραμάτων, στις περιοχές όπου ισχύουν απαγορεύσεις θήρας ορισμένης χρονικής διάρκειας, στους πυρήνες των Εθνικών Δρυμών, σε ζώνη πλάτους 500 μέτρων κατά μήκος της ελληνοτουρκικής χερσαίας μεθοριακής γραμμής και σε θαλάσσια ζώνη πλάτους 300 μέτρων από τις ακτές.
Ταυτόχρονα, απαγορεύεται στις περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί Δασικές Απαγορευτικές Αποφάσεις Κυνηγίου, λόγω πυρκαγιών τα προηγούμενα έτη και σε όσες περιοχές έχουν εκδοθεί και ισχύουν ή πρόκειται να εκδοθούν σχετικές αποφάσεις.