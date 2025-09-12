Αντιδράσεις για την αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου, λίγες μέρες πριν την επέτειο δολοφονίας του Φύσσα

Όλες οι αντιδράσεις που καταγράφηκαν μετά την αποφυλάκιση του Νίκου Μιχαλολιάκου. Οι δηλώσεις της Μάγδας Φύσσα και των πολιτικών κομμάτων.

H αποφυλάκιση του Νίκου Μιχαλολιάκου για “λόγους υγείας” (πέντε χρόνια μετά την πρωτόδικη καταδίκη του) προκάλεσε, όπως ήταν λογικό, αντιδράσεις.

Ειδικότερα με βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου Λαμίας, ο Νίκος Μιχαλολιάκος πλέον βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό, ενώ του έχουν επιβληθεί κι άλλοι περιοριστικοί όροι.

Η αντίδραση της Μάγδας Φύσσα

Η μητέρα του δολοφονηθέντος από την εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή Παύλου Φύσσα, Μάγδα ήταν εξοργισμένη με τη σχετική απόφαση.

“Ξέρεις πόσα μου έρχονται στο μυαλό, που δεν μπορώ να τα ξεστομίσω; Αυτή είναι η δικαιοσύνη. Αυτή, αυτή που υποτίθεται ότι παλεύει για το δίκαιο” είπε αρχικά η κα Φύσσα μιλώντας στον ΣΚΑΙ.

“Αυτό το πράγμα. Οι φασίστες έξω, οι αλληλέγγυοι μέσα. Οι δολοφόνοι έξω και οι αλληλέγγυοι μέσα. Τι άλλο να πω; Είμαι πάρα πολύ οργισμένη” κατέληξε.

Αντιδράσεις όμως καταγράφηκαν και από πολιτικά κόμματα.

ΣΥΡΙΖΑ: Δεν ξεχνάμε τα εγκλήματα των νεοναζί

Στο ίδιο μήκος κύματος κυμάνθηκε και η σχετική ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος τόνισε: “Η αποφυλάκιση του αμετανόητου αρχηγού της ναζιστικής, εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, Νίκου Μιχαλολιάκου, προκαλεί βάναυσα τις δημοκρατικές πεποιθήσεις του ελληνικού λαού και θεμελιώδεις αρχές του Κράτους Δικαίου” αναφέρει, και προσθέτει:

“Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν ξεχνά τον Παύλο Φύσσα. Δεν ξεχνάμε τα εγκλήματα των νεοναζί στις γειτονιές και στους χώρους δουλειάς, το μίσος, το ρατσιστικό μένος τους και την βία που πρεσβεύουν και ασκούν, έχοντας ως στόχο τη δημοκρατία και θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα.

Είναι η ώρα τα δημοκρατικά πολιτικά κόμματα, τα κοινωνικά κινήματα, οι συλλογικότητες, κάθε δημοκράτης πολίτης, να δυναμώσουν τον αγώνα τους απέναντι στον φασισμό με κάθε μορφή του, αλλά και στις φασιστικές πρακτικές”.

ΚΚΕ: Να μην αποφυλακιστεί ο ναζιστής εγκληματίας Μιχαλολιάκος

Το ΚΚΕ τόνισε: «Σήμερα, ακριβώς 12 χρόνια μετά τη δολοφονική επίθεση των ταγμάτων εφόδου της Χρυσής Αυγής στους κομμουνιστές και συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ, και μόλις έξι μέρες πριν την ημερομηνία της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Λαμίας αποφάσισε την αποφυλάκιση του καταδικασμένου ως αρχηγού της Ν. Μιχαλολιάκου, “για λόγους υγείας”! Να αναιρεθεί τώρα η απαράδεκτη αυτή απόφαση που έρχεται και ως συνέχεια κι άλλων παρόμοιων αποφάσεων αποφυλάκισης. Η αστική δικαιοσύνη που υποβάθμισε τη δολοφονική επίθεση στο ΠΑΜΕ σε “επικίνδυνη σωματική βλάβη”, με αποτέλεσμα να παραγραφεί η εγκληματική αυτή ενέργεια, συνεχίζει να δείχνει την “ευαισθησία” της στους καταδικασμένους χρυσαυγίτες, στην εγκληματική ναζιστική δράση και τα αποτρόπαια εγκλήματα τους. Την ίδια στιγμή δε διστάζει να “δείχνει τα δόντια της” απέναντι στο εργατικό – λαϊκό κίνημα, που αντιστέκεται, αγωνίζεται, διεκδικεί.

Ό,τι και να κάνει το αστικό “κράτος δικαίου” και οι θεσμοί του, δε θα καταφέρει να “ξεπλύνει” το ρόλο της Χρυσής Αυγής, αλλά και κάθε είδους μορφωμάτων που εμφανίστηκαν στη συνέχεια, ως το μακρύ χέρι της εργοδοσίας και του κράτους απέναντι στο εργατικό – λαϊκό κίνημα. Τα εγκλήματά της δεν παραγράφονται στη συνείδηση του λαού και της νεολαίας”.

Η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς

Η Νέα Αριστερά, από την πλευρά της, υπογράμμισε: “Η σημερινή απόφαση για την αποφυλάκιση του Νίκου Μιχαλολιάκου, καταδικασμένου ως αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, αποτελεί σοβαρό πλήγμα στη συλλογική μνήμη και στον αγώνα για δημοκρατία και δικαιοσύνη.

Η κοινωνία μας πλήρωσε βαρύ τίμημα από τη δράση της Χρυσής Αυγής: ανθρώπινες ζωές, τραύματα, δηλητηριασμένο δημόσιο λόγο. Η δικαιοσύνη δεν μπορεί να στέλνει μήνυμα ατιμωρησίας σε όσους ενσάρκωσαν το μίσος και τον φασισμό.

Η Νέα Αριστερά θα συνεχίσει να στέκεται στην πρώτη γραμμή απέναντι στους φασίστες, να υπερασπίζεται τα δημοκρατικά δικαιώματα και να αγωνίζεται ώστε τέτοια μορφώματα να μη βρουν ξανά χώρο στην πολιτική και κοινωνική ζωή”.

Η ανάρτηση του Κώστα Παπαδάκη

Ο Κώστας Παπαδάκης, συνήγορος της πολιτικής αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής, έκανε την εξής ανάρτηση:

“Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε την αποφυλάκιση του Νίκου Μιχαλολιάκου αργά σήμερα το μεσημέρι και αφού είχε ολοκληρωθεί στο Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών η σημερινή δικάσιμος για την υπόθεση Χρυσή Αυγή, στην οποία δεν είχε γίνει η παραμικρή αναφορά, ενώ το βούλευμα που τον αποφυλακίζει δεν έχει περιέλθει ακόμα στη γραμματεία του δικαστηρίου. Ούτως η άλλως, όπως επανειλημμένα είχαμε επισημάνει, ο Ν.Μ. έχει πάψει εδώ και τρία χρόνια να είναι ουσιαστικά κρατούμενος στις φυλακές Δομοκού, αφού όπως προκύπτει από σωρεία εγγράφων και πιστοποιητικών που κατέθεσαν πρόσφατα στη δίκη οι συνήγοροί του στη δίκη, διαρκώς νοσηλεύεται σε διάφορα νοσοκομεία και κυρίως σε Κέντρο Αποκατάστασης εκτός της περιοχής Δομοκού, στην Αθήνα. Και έχει επισημανθεί η ιδιαίτερα προνομιακή του μεταχείριση σε σύγκριση με άλλους κρατούμενους, ιδίως όσους δεν ανήκουν στην ίδια πλευρά του πολιτικού χάρτη, που αφήνονται αβοήθητοι απέναντι στα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν.

Ο Ν.Μ. με την επίκληση προβλημάτων υγείας είχε αποφυλακισθεί τον Μάιο 2024 με απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Λαμίας που ανατράπηκε έναν μήνα αργότερα με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Λαμίας και με το σκεπτικό ότι και μέσα από τη φυλακή εξακολουθεί να είναι επικίνδυνος. Από τη συνολική ποινή των 13 ετών κάθειρξης που του έχει επιβληθεί έχει εκτίσει πραγματικά περίπου τα μισά. Όμως εκτός από τη δική του έφεση εκκρεμεί και έφεση του εισαγγελέα, που αν γίνει δεκτή μπορεί η ποινή να αυξηθεί.

Η αποφυλάκιση του Ν.Μ. και η όλη ιδιαίτερη πολύχρονη μεταχείρισή του σε αντίθεση με ένα κλίμα αυστηροποίησης και ποινικού λαϊκισμού που κυριαρχεί, αποτελεί μια πρόκληση για το αντιφασιστικό κίνημα και την κοινωνία λίγες μέρες πριν τη συμπλήρωση δώδεκα χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα και ενώ σε λίγες εβδομάδες θα κληθεί να απολογηθεί στο δικαστήριο. Εχουν προηγηθεί αποφυλακίσεις και άλλων καταδικασμένων για διεύθυνση της Χ.Α. που έγιναν γνωστές εκ των υστέρων.

Οι συνήγοροι πολιτικής αγωγής δεν έχουμε δικαίωμα να προσβάλουμε την απόφαση. Η άσκηση ενδίκου μέσου από τον εισαγγελέα αποτελεί τον μόνο μέσο ανατροπής της. Και η απαίτηση να ελεγχθεί η απόφαση είναι αυτονόητη.

Έχουμε επίγνωση των ορίων της ποινικής δίκης και της σχετικότητας της ποινικής μεταχείρισης. Η μάχη ενάντια στη φασιστική βία και τον φασισμό συνεχίζεται μέσα και έξω από τα δικαστήρια, με επόμενο βήμα τη μαζική συμμετοχή στις αντιφασιστικές εκδηλώσεις των επόμενων ημερών”.