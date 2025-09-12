Νέα Αριστερά για αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου: “Σοβαρό πλήγμα στη συλλογική μνήμη”

Την έντονη διαφωνία της με την απόφαση για αποφυλάκιση του Νίκου Μιχαλολιάκου κατέθεσε η Νέα Αριστερά.

“Η σημερινή απόφαση για την αποφυλάκιση του Νίκου Μιχαλολιάκου, καταδικασμένου ως αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, αποτελεί σοβαρό πλήγμα στη συλλογική μνήμη και στον αγώνα για δημοκρατία και δικαιοσύνη” τονίζει η Νέα Αριστερά σε σχετική ανακοίνωσή της.

“Η κοινωνία μας πλήρωσε βαρύ τίμημα από τη δράση της Χρυσής Αυγής: ανθρώπινες ζωές, τραύματα, δηλητηριασμένο δημόσιο λόγο. Η δικαιοσύνη δεν μπορεί να στέλνει μήνυμα ατιμωρησίας σε όσους ενσάρκωσαν το μίσος και τον φασισμό.

Η Νέα Αριστερά θα συνεχίσει να στέκεται στην πρώτη γραμμή απέναντι στους φασίστες, να υπερασπίζεται τα δημοκρατικά δικαιώματα και να αγωνίζεται ώστε τέτοια μορφώματα να μη βρουν ξανά χώρο στην πολιτική και κοινωνική ζωή” καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.