Κύκλωμα ΦΠΑ: Και ιδιοκτήτης ΠΑΕ στη δικογραφία – Πάνω από 300 εικονικές συναλλαγές

Ιδιοκτήτης ΠΑΕ των βορείων προαστίων, πρόεδρος τοπικής ποδοσφαιρικής ομάδας και γνωστός τηλεοπτικός παραγωγός, στη δικογραφία για το κύκλωμα με τις απάτες ΦΠΑ.

Μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΔΑΟΕ πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (30/09), οδηγώντας στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην διάπραξη απατών μέσω επιστροφής ΦΠΑ από εμπορικές συναλλαγές και παρακράτησης φόρου εισοδήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές πιστεύουν ότι έχουν γίνει πάνω από 350 εικονικές αυναλλαγές, εκ των ποποίων έχουν μέχρι τώρα διακριβώσει τις 310.

Εγκέφαλος της οργάνωσης φέρεται να είναι πρόεδρος ομάδας ποδοσφαίρου της Δυτικής Αττικής στο ερασιτεχνικό τοπικό πρωτάθλημα.

Μαζί του έχει συλληφθεί και ο ένας του αδερφός, ο οποίος είναι δημοτικός υπάλληλος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στους κατηγορούμενους αναμένεται να είναι και ιδιοκτήτης ΠΑΕ των βορείων προαστίων. Ειδικότερα, θα περιλαμβάνεται στη δικογραφία ως κατηγορούμενος που, επίσης, έκοβε τιμολόγια στην οργάνωση.

Επίσης, στους κατηγορούμενους θα βρίσκεται και γνωστός τηλεοπτικός παραγωγός. Η περίπτωσή του αφορά σε 5 τιμολόγια που έκοψε άνω του 1,5 εκατ. ευρώ.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Τα μέλη του κυκλώματος είχαν στρατολογήσει “αχυρανθρώπους”, τουλάχιστον 60 άτομα, στα οποία είχαν ανοίξει εικονικές εταιρείες και πραγματοποιούσαν εικονικές συναλλαγές μεταξύ τους με έκδοση τιμολογίων, αποκομίζοντας έτσι, την επιστροφή του ΦΠΑ.

Για να γίνει κατανοητό το μέγεθος της απάτης και του παράνομου οικονομικού οφέλους τους, φέρονται να είχαν εισπράξει ήδη 5 εκατ. ευρώ από επιστροφές ΦΠΑ και να ανέμεναν να τους αποδοθούν ακόμη 3,5 εκατ. ευρώ.

Μέχρι στιγμής, έχουν συλληφθεί 17 άτομα, μεταξύ των οποίων και λογιστές, ενώ έχουν κατασχεθεί τουλάχιστον 500.000 ευρώ σε μετρητά.

Σε αυτά προστίθενται άλλα 73 άτομα που θα περιλαμβάνει η δικογραφία ως κατηγορούμενους.

Η έρευνα συνεχίζεται μέχρι να διαπιστωθεί όλο το εύρος της παράνομης δραστηριότητας και βεβαίως όλοι οι εμπλεκόμενοι που είναι δεκάδες. Με την ολοκλήρωση της έρευνας και την επιχείρησης, αναμένονται και επίσημες ανακοινώσεις από την ΕΛ.ΑΣ.