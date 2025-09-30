Απάτες με ΦΠΑ: Πώς δρούσε το κύκλωμα, με αρχηγό πρόεδρο τοπικής ομάδας

Πρόεδρος τοπική ομάδας της Δυτικής Αττικής ανάμεσα στα αρχηγικά μέλη του κυκλώματος με τις απάτες για επιστροφή ΦΠΑ.

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα, επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΔΑΟΕ, για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην διάπραξη απατών μέσω επιστροφής ΦΠΑ από εμπορικές συναλλαγές και παρακράτησης φόρου εισοδήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στα αρχηγικά μέλη είναι και ο πρόεδρος ομάδας ποδοσφαίρου της Δυτικής Αττικής στο ερασιτεχνικό τοπικό πρωτάθλημα.

Τα μέλη του κυκλώματος είχαν στρατολογήσει “αχυρανθρώπους”, τουλάχιστον 60 άτομα, στα οποία είχαν ανοίξει εικονικές εταιρείες και πραγματοποιούσαν εικονικές συναλλαγές μεταξύ τους με έκδοση τιμολογίων, αποκομίζοντας έτσι, την επιστροφή του ΦΠΑ.

Για να γίνει κατανοητό το μέγεθος της απάτης και του παράνομου οικονομικού οφέλους τους, φέρονται να είχαν εισπράξει ήδη 5 εκατ. ευρώ από επιστροφές ΦΠΑ και να ανέμεναν να τους αποδοθούν ακόμη 3,5 εκατ. ευρώ.

Μάλιστα, φέρονται να είχαν κόψει τιμολόγιο ακόμη και σε γνωστό τηλεοπτικό παραγωγό, για τον οποίο όμως μέχρι τώρα δεν έχει προκύψει να είχε εισπράξει την επιστροφή του ΦΠΑ.

Μέχρι στιγμής, έχουν συλληφθεί 17 άτομα, μεταξύ των οποίων και λογιστές, ενώ έχουν κατασχεθεί τουλάχιστον 500.000 ευρώ σε μετρητά.

Η έρευνα συνεχίζεται μέχρι να διαπιστωθεί όλο το εύρος της παράνομης δραστηριότητας και βεβαίως όλοι οι εμπλεκόμενοι που είναι δεκάδες. Με την ολοκλήρωση της έρευνας και την επιχείρησης, αναμένονται και επίσημες ανακοινώσεις από την ΕΛ.ΑΣ.