Απεργία 1η Οκτωβρίου: Κανονικά θα γίνουν οι πτήσεις – Παράνομη η συμμετοχή των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας
- 30 Σεπτεμβρίου 2025 11:43
Κανονικά θα διεξαχθούν οι πτήσεις από και προς τα ελληνικά αεροδρόμια, αύριο, Τετάρτη (1/10) καθώς κρίθηκε παράνομη η συμμετοχή των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και των ηλεκτρονικών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) στην αυριανή απεργία.
Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της ΥΠΑ:
Παράνομη κηρύχθηκε, μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η συμμετοχή της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ), της ΟΣΥΠΑ και της ΕΝΗΜΑΕΚ στην αυριανή 24ωρη απεργία που έχει εξαγγείλει η ΑΔΕΔΥ.
Ως εκ τούτου, δεν θα επηρεαστούν, από την απεργιακή κινητοποίηση, οι πτήσεις που είναι προγραμματισμένες για την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025.