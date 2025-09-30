Απεργία 1η Οκτωβρίου: Κανονικά θα γίνουν οι πτήσεις – Παράνομη η συμμετοχή των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας

Κανονικά θα διεξαχθούν αύριο Τετάρτη (1/10) οι πτήσεις από και προς τα ελληνικά αεροδρόμια, καθώς κρίθηκε παράνομη η συμμετοχή των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας στην απεργία της 1η Οκτωβρίου.

Κανονικά θα διεξαχθούν οι πτήσεις από και προς τα ελληνικά αεροδρόμια, αύριο, Τετάρτη (1/10) καθώς κρίθηκε παράνομη η συμμετοχή των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και των ηλεκτρονικών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) στην αυριανή απεργία.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της ΥΠΑ:

Παράνομη κηρύχθηκε, μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η συμμετοχή της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ), της ΟΣΥΠΑ και της ΕΝΗΜΑΕΚ στην αυριανή 24ωρη απεργία που έχει εξαγγείλει η ΑΔΕΔΥ.

Ως εκ τούτου, δεν θα επηρεαστούν, από την απεργιακή κινητοποίηση, οι πτήσεις που είναι προγραμματισμένες για την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025.