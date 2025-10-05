Αργυρούπολη: 60χρονη κατήγγειλε απόπειρα βιασμού έξω από το σπίτι της

Σοβαρή καταγγελία 60χρονης από την Αργυρούπολη, για απόπειρα βιασμού έξω από το σπίτι της. Ο δράστης αναζητείται.

Σε καταγγελία για απόπειρα βιασμού από άγνωστο νεαρό δράστη προχώρησε μία 60χρονη, από την περιοχή της Αργυρούπολης.

Συγκεκριμένα, η γυναίκα ανέφερε στις Αρχές πως το μεσημέρι της Παρασκευής (3/10), επί της Λ. Κύπρου, έξω από την οικία της, ένας άγνωστος σε εκείνη νεαρός της επιτέθηκε έξω από το σπίτι της, την έριξε στο έδαφος, της έσκισε την μπλούζα, της έβγαλε το παντελόνι και αποπειράθηκε να την βιάσει.

Όπως κατήγγειλε από την σθεναρή της αντίσταση και τις φωνές, τελικά ο δράστης παράτησε την προσπάθειά του και τράπηκε σε φυγή.

Για το περιστατικό διενεργείται έρευνα για να διακριβωθούν όσα ανέφερε στην καταγγελία της η γυναίκα και για να βρεθούν τυχόν ίχνη του δράστη.