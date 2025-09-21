Αργολίδα: Μεγάλη φωτιά στο Κουνούπι – Επιχειρούν 11 εναέρια

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν τις εννέα σε δασική έκταση στην περιοχή Κουνούπι Αργολίδας.

Σε εξέλιξη βρίσκεται, από το πρωί της Κυριακής (21/9), μεγάλη φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κουνούπι Αργολίδας.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν και πλέον στο σημείο επιχειρούν 72 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 21 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους.

Λίγο μετά τις 9:30, το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έστειλε μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα, ενώ ακολούθησε δεύτερο μήνυμα για εκκένωση.

«Αν βρίσκεστε στην περιοχή Βεργαίικα της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, απομακρυνθείτε προς Πόρτο Χέλι» αναφέρεται.

Οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών. Σύμφωνα με το korinthostv.gr, η φωτιά καίει πλέον δίπλα σε κατοικίες.