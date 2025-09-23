Ασπρόπυργος: Επεισοδιακή απόπειρα διάρρηξης σε εταιρεία

Ομάδα τεσσάρων ατόμων εισέβαλαν με την όπισθεν με όχημα, κατεδάφισαν την είσοδο στο προαύλιο και προσπάθησαν να ρίξουν με την ίδιο τρόπο και την είσοδο της εταιρείας για να αποσπάσουν το χρηματοκιβώτιο.

Επεισοδιακή απόπειρα διάρρηξης – κλοπής σημειώθηκε λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα της Τρίτης (23/09) σε εταιρεία στον Ασπρόπυργο, επί της οδού Αγίου Γεωργίου.

Τέσσερις Ρομά που επέβαιναν σε Ι.Χ., με την όπισθεν εμβόλισαν και κατεδάφισαν στην είσοδο στο προαύλιο και εν συνεχεία προσπάθησαν να πράξουν το ίδιο με την είσοδο του κτιρίου της εταιρείας, με σκοπό να αφαιρέσουν το χρηματοκιβώτιο.

Δεν το κατάφεραν, ενώ στο μεταξύ έφτασε στο σημείο περιπολικό της ιδιωτικής εταιρείας φύλαξης και κατά την διαφυγή του εμβόλισαν και το συγκεκριμένο όχημα στην πόρτα του συνοδηγού, χωρίς να προκληθεί τραυματισμός του οδηγού.

Οι δράστες κατάφεραν να διαφύγουν, ενώ παρά τις αναζητήσεις που ακολούθησαν από την Αστυνομία, δεν κατέστη δυνατός ο εντοπισμός τους.

Για το περιστατικό διενεργείται έρευνα από το Τμήμα Ασφαλείας της περιοχής, σε μία προσπάθεια να ταυτοποιηθούν και να εντοπιστούν οι δράστες.