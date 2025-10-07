Αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος “δουλεμπόρων” σε όλη την Ελλάδα

Σε εξέλιξη επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εκμεταλλευόταν αλλοδαπούς. Έχουν πραγματοποιηθεί 170 προσαγωγές και 12 συλλήψεις.

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα, Τρίτη (07/10), μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας προέβαιναν στην εργασιακή και οικονομική εκμετάλλευση αλλοδαπών.

Μέχρι στιγμής, έχουν πραγματοποιηθεί 170 προσαγωγές, 6 συλλήψεις μελών, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό, και ακόμα 6 συλλήψεις για άλλα αδικήματα, από περιοχές της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, της Λάρισας, της Μεσσηνίας, της Ηλείας, της Βοιωτίας και του Άργους.

Από τις αρχές έχουν κατασχεθεί οχήματα, χρηματικά ποσά, διαβατήρια και ποσότητες ναρκωτικών, ενώ με την ολοκλήρωση της έρευνας αναμένονται και επίσημες ανακοινώσεις από την ΕΛ.ΑΣ.

Στη συντριπτική τους πλειονότητα τα μέλη είναι άτομα από το Πακιστάν και στη συντριπτική τους πλειονότητα τα θύματα είναι από το Νεπάλ.