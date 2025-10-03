Αστυνομική επιχείρηση και στην Αττική για τη σύλληψη Τούρκων εγκληματιών

Αστυνομική επιχείρηση της Δ.Α.Ο.Ε. για την καταπολέμηση τουρκικών εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια.

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της Παρασκευής (3/10), αστυνομική επιχείρηση, σε περιοχές της Αττικής για την καταπολέμηση τουρκικών εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων σχετικά με τη δράση Τούρκων υπηκόων στη χώρα μας και την εμπλοκή τους σε διάφορες παράνομες δραστηριότητες.

Συγκεκριμένα, μετά την επιχείρηση στον Έβρο με την σύλληψη των 13 Τούρκων για την μεταφορά όπλων, οι Αρχές έκαναν έφοδο σε οικίες που διαμένουν “χαρτογραφημένοι” Τούρκοι υπήκοοι σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Στη Θεσσαλονίκη έγιναν 10 προσαγωγές και, αφού δεν προέκυψε τίποτα σε βάρος τους, αφέθηκαν ελεύθεροι και στην Αθήνα έγιναν 4 συλλήψεις, όμως κανείς τους δεν προέκυψε να είχε γνώση ή εμπλοκή με την υπόθεση στο Σουφλί.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε οικίες, κατά τη διάρκεια των οποίων συνελήφθησαν τρεις υπήκοοι Τουρκίας, καθώς και ένας ημεδαπός, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- παράβαση των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά και τα όπλα.

Από τις έρευνες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:

αεροβόλο πιστόλι

2 αναδιπλούμενα μαχαίρια

σιδηρογροθιά

διάφανη συσκευασία που περιείχε μεταλλικές μπίλιες

φυτικά αποσπάσματα κάνναβης, καθαρού βάρους 165 γραμμαρίων

ένα γραμμάριο κάνναβης

2 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες περιέχουσες ακατέργαστη κάνναβη μικτού βάρους 115 γραμμαρίων

ζυγαριά ακριβείας, καταφανώς πλαστά προσωπικά έγγραφα και το χρηματικό ποσό των 1.045 ευρώ.

Οι ποσότητες ναρκωτικών που κατασχέθηκαν θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση, ενώ οι συλληφθέντες με τις δικογραφίες που σχηματίσθηκαν σε βάρος τους θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.