Αττική Οδός: Tροχαίο με νταλίκα που μετέφερε οχήματα – Αυτοκίνητα κατέληξαν στο αντίθετο ρεύμα

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Αττική Οδό με νταλίκα που μετέφερε αυτοκίνητα, μερικά εκ των οποίων βρέθηκαν στο αντίθετο ρεύμα. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Tροχαίο ατύχημα με νταλίκα που μετέφερε οχήματα, συνέβη πριν από λίγο στην Αττική οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.

Oι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως η νταλίκα συγκρούστηκε με άλλο όχημα στο ύψος των Άνω Λιοσίων (χ/θ 14,8) με αποτέλεσμα, δύο από τα αυτοκίνητα που μετέφερε να περάσουν στο αντίθετο ρεύμα.

Σύμφωνα με την Τροχαία, κλειστές είναι οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας προς αεροδρόμιο αλλά και η μία στο αντίθετο ρεύμα, προς Ελευσίνα.