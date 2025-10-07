“Αττικόν”: Έδωσαν λάθος αντιβιοτικό σε 22χρονη και έπαθε αλλεργικό σοκ – Δύο συλλήψεις

Συνελήφθησαν δύο νοσηλεύτριες του νοσοκομείου “Αττικόν”, που χορήγησαν λάθος αντιβιοτικό σε 22χρονη ασθενή με αποτέλεσμα να πάθει αλλεργικό σοκ.

Σε δύο συλλήψεις νοσηλευτριών προχώρησε η αστυνομία στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικόν, μετά από καταγγελία ότι έδωσαν λάθος αντιβιοτικό σε ασθενή.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Κυριακής όταν, μια 22χρονη έπαθε αλλεργικό σοκ. Η νεαρή γυναίκα νοσηλευόταν, όταν, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την αστυνομία, οι δύο νοσηλεύτριες, ηλικίας 48 και 55 ετών, φέρεται να της χορήγησαν τη λάθος αγωγή.

Σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε στην συνέχεια στην αστυνομία, η κοπέλα εμφάνισε αλλεργική αντίδραση στο φάρμακο.

Σε βάρος των δύο νοσηλευτριών σχηματίστηκε δικογραφία, ενημερώθηκε ο εισαγγελέας και διατάχθηκε παραγγελία για τη διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης στην 22χρονη.