Αχαΐα: Βελτιωμένη εικόνα στο Άλσος – Αναζωπύρωση στη Λάκκα

Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στο Άλσος Αχαΐας, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να αντιμετωπίζουν αναζωπύρωση στη Λάκκα. Καταστράφηκαν δύο αγροικίες.

Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (11/9) σε δασική έκταση στην περιοχή Άλσος Αχαΐας.

Νωρίτερα, οι φλόγες, ενισχυμένες από τους ανέμους, πλησίασαν τους οικισμούς Μερτίδι, Λάκκα και Τουμπα, με τις αρχές να εκδίδουν προληπτικά μηνύματα εκκένωσης μέσω του «112».

Στην περιοχή επιχειρούν εντατικά επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης, οι οποίες ενισχύθηκαν με επιπλέον εναέρια μέσα. Η συνδρομή τους, σε συνδυασμό με την ύφεση των ανέμων, βοήθησε ώστε η κατάσταση να βελτιωθεί το απόγευμα, απομακρύνοντας τον κίνδυνο για κατοικημένες περιοχές.

Ωστόσο, γύρω στις 6 το απόγευμα, υπήρξε αναζωπύρωση στην περιοχή της Λάκκας, η οποία κινητοποίησε εκ νέου τις δυνάμεις πυρόσβεσης. Η φωτιά, αυτή τη φορά, κατευθύνεται προς μια χαράδρα, κινούμενη αντίθετα από τον οικισμό. Παράλληλα, οι φλόγες κατέστρεψαν δασική έκταση, καλλιέργειες και δύο αγροικίες στο Μερτίδι.

Στην επιχείρηση πυρόσβεσης συμμετέχουν 4 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 38 οχήματα, εθελοντές, ενώ για την αεροπυρόσβεση διατίθενται 6 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, με το ένα να έχει αναλάβει το συντονισμό. Στο έργο της πυρόσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες από τους ΟΤΑ.