Blue Star Ferries: Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες του εργατικού δυστυχήματος με τον 20χρονο

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το εργατικό δυστύχημα στο Blue Star Χίος, με θύμα έναν 20χρονο ναυτικό, μέλος του πληρώματος. Ναυτεργατικά σωματεία καλούν σε πανλιμενική 24ωρη απεργία στον Πειραιά αύριο.

Μόλις 10 ημέρες βρισκόταν στο Blue Star Chios o 20χρονος ναυτικός ο οποίος, το πρωί της Τετάρτης (24/9), βρήκε τραγικό θάνατο στο πλοίο, αφού πιάστηκε σε πόρτα στο γκαράζ πλοίου.

Ο 20χρονος είχε αναλάβει καθήκοντα μηχανικού και συγκεκριμένα εργαζόταν ως καθαριστής μηχανής στο εν λόγω πλοίο.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, το εργατικό δυστύχημα συνέβη όταν ο νεαρός επιχείρησε να αναλάβει το πόστο του στις 07:45 το πρωί και ενώ το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο Ρόδος – Πειραιάς.

Όπως σε κάθε μεγάλο πλοίο, έτσι και στο συγκεκριμένο, υπάρχουν 6 υδατοστεγείς πόρτες οι οποίες λειτουργούν προστατευτικά σε περίπτωση που υπάρξει ατύχημα ή κάποια διαρροή υδάτων. Συνάδελφοι του 20χρονου λένε πως οι συγκεκριμένες πόρτες ζυγίζουν άνω του ενός τόνου έκαστη. Για να ανοίξει μία τέτοια πόρτα πρέπει να γίνει χρήση ειδικού μοχλού, ο οποίος κινείται τοπικά, ενώ το κλείσιμο γίνεται αυτόματα. Αυτό σημαίνει πως όποιος πρόκειται να περάσει από την πόρτα έχει συγκεκριμένο χρόνο, ορισμένων δευτερολέπτων.

Φαίνεται, λοιπόν, πως ο 20χρονος άνοιξε μία τέτοια πόρτα για να περάσει από το γκαράζ στο μηχανοστάσιο και να ξεκινήσει την εργασία του αλλά μάλλον βιάστηκε να την κλείσει, με αποτέλεσμα να τον συνθλίψει.

Ο νεαρός εντοπίστηκε ώρα αργότερα από συναδέλφους του και παρά τις προσπάθειές τους δεν κατάφεραν να τον βοηθήσουν. Μόλις το πλοίο έδεσε στο λιμάνι του Πειραιά, το πρωί στις 09:15, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Τζάνειο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η Λιμενική Αρχή και ανακριτικοί υπάλληλοι μετέβησαν στο πλοίο και πραγματοποιείται έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος.

Απεργούν τα ναυτεργατικά σωματεία στο Blue Star Chios

Μετά το τραγικό συμβάν, ναυτεργατικά σωματεία ανακοίνωσαν πως προχωρούν σε απεργία.

Συγκεκριμένα, τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ προκήρυξαν 24ωρη απεργία στο επιβατηγό-οχηματαγωγό Blue Star Χίος, από τις 11:00 σήμερα έως τις 11:00 αύριο, Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το πλοίο θα παραμείνει στο λιμάνι και θα διεξαχθεί η απαιτούμενη έρευνα για το δυστύχημα.

Κάλεσαν επίσης σε πανλιμενική 24ωρη απεργία στον Πειραιά αύριο, Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, από τις 00:01 μετά τα μεσάνυχτα έως τις 24:00, σε όλα τα πλοία της ακτοπλοΐας.

Από την πλευρά της η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού ΠΕΝΕΝ κάνει λόγο για ελλιπή μέτρα ασφαλείας και για ανεπαρκείς ελέγχους. Ως ένδειξη διαμαρτυρίας, η Ένωση προκήρυξε 24ωρη απεργία στο πλοίο, απαιτώντας ουσιαστικά μέτρα προστασίας για τα πληρώματα.

Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στους οικείους του ναυτικού, απαιτώντας πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του δυστυχήματος και ενδελεχείς ελέγχους ασφαλείας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρέπει να διερευνηθεί αν ο 20χρονος είχε εκπαιδευτεί ώστε να βρίσκεται σε αυτή τη θέση.

Το πλοίο "Blue Star Chios" δεμένο στο λιμάνι του Πειραιά EUROKINISSI

Η ανακοίνωση της Blue Star Ferries

«Σήμερα το πρωί στις 8:00 στο Blue Star Chios το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Ρόδος – Πειραιάς, εντοπίστηκε – χωρίς τις αισθήσεις του – ναυτικός του πλοίου εγκλωβισμένος σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα. Το πλήρωμα του πλοίου προέβη άμεσα στον απεγκλωβισμό και παρείχε τις πρώτες βοήθειες.

Αμέσως μετά την άφιξη του πλοίου στο λιμάνι του Πειραιά στις 09:15, ο ναυτικός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του σε νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Η οικογένεια της Blue Star είναι συγκλονισμένη και εκφράζει τη συμπαράστασή της στους οικείους του ναυτικού.

Η εταιρεία βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές για τη διερεύνηση των συνθηκών του τραγικού συμβάντος».