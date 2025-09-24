“Blue Star Χίος”: Δύο συλλήψεις για τον θάνατο του 20χρονου ναυτικού

Συνελήφθησαν ο Πλοίαρχος και ο Α’ Μηχανικός του “Blue Star Χίος” μετά τον θάνατο 20χρονου ναυτικού. Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Στη σύλληψη του Πλοιάρχου και του Α’ Μηχανικού του επιβατηγού-οχηματαγωγού «Blue Star Χίος» Ν.Π. 10883 προχώρησαν οι λιμενικές αρχές, μετά τον θανάσιμο τραυματισμό 20χρονου μέλους του πληρώματος.

Οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για παράβαση του άρθρου 302 του Ποινικού Κώδικα («Ανθρωποκτονία από αμέλεια») και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες, όταν ο νεαρός ναυτικός, ειδικότητας καθαριστή, εγκλωβίστηκε σε υδατοστεγή θύρα του πλοίου κατά τη διάρκεια του προγραμματισμένου δρομολογίου Ρόδος-Πειραιάς με ενδιάμεσες στάσεις σε Χάλκη, Διαφάνι, Κάρπαθο, Κάσο, Ανάφη και Θήρα.

Με τον κατάπλου στο λιμάνι του Πειραιά, ο άτυχος ναυτικός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο «Τζάνειο» Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Την προανάκριση διενεργεί το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.

Ο 20χρονος ναυτεργάτης είχε προσληφθεί ως καθαριστής μηχανής

Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για τον 20χρονο ναυτεργάτη, που έχασε τη ζωή του στο «Blue Star Χίος».

Ο άτυχος νέος, που σπούδαζε σε ιδιωτική σχολή μηχανικών, είχε ναυτολογηθεί στο πλοίο στις 15 Σεπτεμβρίου με την ειδικότητα του καθαριστή μηχανής. Η συγκεκριμένη υπηρεσία θα του ήταν χρήσιμη αργότερα για την απόκτηση διπλώματος μηχανικού, ωστόσο η πρόσληψή του στη θέση αυτή ήταν απολύτως νόμιμη και δεν σχετιζόταν με εκπαιδευτική διαδικασία.

Δεν ήταν δόκιμος, αλλά κανονικό μέλος του πληρώματος.

Σύμφωνα με έγγραφα του πλοίου, είχε καταθέσει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά, μεταξύ των οποίων και βεβαίωση βασικής ναυτικής εκπαίδευσης από το Κυπριακό Υφυπουργείο Ναυτιλίας, που εκδόθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2024 με βάση τη διεθνή σύμβαση. Με την επιβίβασή του στο «Blue Star Χίος» ακολούθησε πλήρη διαδικασία ενημέρωσης και εξοικείωσης υπό την επίβλεψη ανώτερων αξιωματικών, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης στη χρήση των υδατοστεγών πορτών.

Το δυστύχημα σημειώθηκε ενώ ο 20χρονος κατευθυνόταν προς το μηχανοστάσιο για να αναλάβει εκ νέου εργασία, έχοντας ολοκληρώσει τη βάρδιά του το προηγούμενο απόγευμα στις 17:00.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η υδατοστεγής πόρτα του γκαράζ δεν λειτουργούσε αυτόματα, αλλά χειροκίνητα μέσω μοχλού.

Ο ναυτικός που τη χρησιμοποιεί έχει πλήρη έλεγχο του συστήματος, καθώς η πόρτα κινείται μόνο όσο διαρκεί η πίεση στον μοχλό. Οι κανονισμοί απαιτούν η πόρτα να ανοίγει πλήρως προτού την διασχίσει μέλος του πληρώματος. Εάν κάποιος επιχειρήσει να περάσει πριν ολοκληρωθεί το άνοιγμα και ταυτόχρονα ενεργοποιήσει τον μηχανισμό κλεισίματος, υπάρχει κίνδυνος εγκλωβισμού.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες ο νεαρός εγκλωβίστηκε παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ η προανάκριση του Λιμενικού Σώματος βρίσκεται σε εξέλιξη με την εποπτεία του αρμόδιου εισαγγελέα.

Το πλοίο "Blue Star Chios" δεμένο στο λιμάνι του Πειραιά EUROKINISSI

Τα συλλυπητήρια της Blue Star Ferries

Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Blue Star Ferries σε ανακοίνωσή τους εξέφρασαν τη συντριβή και τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια του συναδέλφου τους, παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη.

Η εταιρεία, επίσης, ανακοίνωσε πως ακυρώθηκε το προγραμματισμένο σημερινό δρομολόγιο του επιβατηγού-οχηματαγωγού «Blue Star Χίος» από Πειραιά για Ρόδο, μετά το δυστύχημα.

“Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Blue Star Ferries εκφράζουμε τη συντριβή και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του συναδέλφου μας, δίπλα στην οποία βρισκόμαστε από την πρώτη στιγμή, παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη.

Αυτήν τη δύσκολη ώρα, όλοι μας στεκόμαστε επίσης, στο πλευρό των πληρωμάτων μας με σεβασμό και αλληλεγγύη.

Το σημερινό δρομολόγιο του Blue Star Chios από Πειραιά για Ρόδο δεν θα εκτελεστεί”.

Η ανακοίνωση της εταιρείας για το περιστατικό

Νωρίτερα, η Blue Star Ferries είχε εκδώσει ανακοίνωση με τις λεπτομέρειες του τραγικού δυστυχήματος:

“Σήμερα το πρωί στις 8:00 στο Blue Star Chios το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Ρόδος – Πειραιάς, εντοπίστηκε – χωρίς τις αισθήσεις του – ναυτικός του πλοίου εγκλωβισμένος σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα. Το πλήρωμα του πλοίου προέβη άμεσα στον απεγκλωβισμό και παρείχε τις πρώτες βοήθειες.

Αμέσως μετά την άφιξη του πλοίου στο λιμάνι του Πειραιά στις 09:15, ο ναυτικός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του σε νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Η οικογένεια της Blue Star είναι συγκλονισμένη και εκφράζει τη συμπαράστασή της στους οικείους του ναυτικού.

Η εταιρεία βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές για τη διερεύνηση των συνθηκών του τραγικού συμβάντος”.

Απεργούν τα ναυτεργατικά σωματεία στο Blue Star Chios

Το τραγικό δυστύχημα προκάλεσε κύμα αντιδράσεων και απεργιακές κινητοποιήσεις.

Τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ προκήρυξαν 24ωρη απεργία στο πλοίο, από τις 11:00 σήμερα έως τις 11:00 αύριο, υπογραμμίζοντας ότι δεν θα αποπλεύσει μέχρι να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες του συμβάντος.

Παράλληλα, καλούν σε πανλιμενική 24ωρη απεργία στον Πειραιά αύριο, Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, από τα μεσάνυχτα έως τα μεσάνυχτα, σε όλα τα πλοία της ακτοπλοΐας.

Η ΠΕΝΕΝ σε ανακοίνωσή της που συμμετέχει με 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση στο πλοίο καταγγέλλει ελλιπή μέτρα ασφαλείας και ανεπαρκείς ελέγχους, ενώ η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του θύματος, ζητώντας πλήρη διαλεύκανση και ενδελεχείς ελέγχους ασφαλείας.