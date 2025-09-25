Blue Star Χίος: “Φίλε, αντέχω” είχε πει ο 20χρονος ναυτικός που πιάστηκε σε πόρτα γκαράζ

Τι λέει ο Πρόεδρος της Ένωσης Πληρωμάτων για το πώς έγινε το εργατικό δυστύχημα, με θύμα τον 20χρονο ναυτικό στο Blue Star Ferries, που πιάστηκε σε πόρτα στο γκαράζ πλοίου.

Την οδύνη του για τον τραγικό θάνατο του 20χρονου ναυτικού στο Blue Star Χίος, ο οποίος εγκλωβίστηκε σε συρόμενη υδατοστεγή πόρτα στο γκαράζ του πλοίου, εξέφρασε ο ξάδερφός του.

Ο νεαρός είχε προσληφθεί μόλις πριν από λίγες ημέρες, όπως αναφέρει ο ξάδερφός του.

«Τον έπιασε η υδατοστεγής πόρτα. Δέκα ημέρες είχε πάει. Είχε πάει σε μία ιδιωτική σχολή, πήγε εκεί για να δουλέψει, να ξεκινήσει από εκεί. Έχω πέσει από τα σύννεφα, δεν ξέρω τι γίνεται. Πολύ καλό παιδί, είναι ένα κομμάτι μάλαμα. Τι να σας πω τώρα; Πριν από δέκα ημέρες, πριν φύγει, ήμασταν μαζί και τρώγαμε και πίναμε. Τι να σας πω; Ότι δεν μπορώ να το φανταστώ αυτό το πράγμα; Όλοι είμαστε χαμένοι, δεν ξέρουμε τι γίνεται, πραγματικά. Ήθελε πολύ να πάει, φοβόταν λίγο, λόγω του ότι ήταν η πρώτη φορά που θα πήγαινε στο καράβι. Είχε μιλήσει με ένα φιλαράκι μου πολύ καλό, μίλησε μαζί του με βιντεοκλήση και τον ρώτησε πώς ήταν και του απάντησε “φίλε είδες; Αντέχω”. Γιατί όταν ξεκίνησε να πηγαίνει αναρωτιόταν αν θα άντεχε» είπε ο ξάδερφός του, μιλώντας για τον 20χρονο ναυτικό, στο Mega.

“Τα βίντεο θα δώσουν απαντήσεις”

Για τις συνθήκες του εργατικού δυστυχήματος στο λιμάνι του Πειραιά μίλησε ο Πρόεδρος της Ένωσης Πληρωμάτων, Γιώργος Βάλλης.

Όπως εξήγησε, οι πόρτες αυτές “είτε ανοίγουν από τη γέφυρα αυτόματα, είτε, όταν το πλήρωμα θέλει να κινηθεί στους χώρους του πλοίου, ανοίγουν και κλείνουν χειροκίνητα με έναν μοχλό. Πιστεύω ότι είτε λάθος χειρισμού είτε λόγω απειρίας, (ο 20χρονος) πήγε να περάσει και ή κάπου μάγκωσε ή δεν άνοιξε τελείως η πόρτα και τον εγκλώβισε”.

“Το βιντεοληπτικό υλικό θα δώσει απαντήσεις” πρόσθεσε.

Για το εργατικό δυστύχημα συνελήφθησαν και έπειτα αφέθηκαν ελεύθεροι ο Πλοίαρχος και ο Α’ Μηχανικός του “Blue Star Χίος”. Οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για παράβαση του άρθρου 302 του Ποινικού Κώδικα («Ανθρωποκτονία από αμέλεια») και οδηγήθηκαν χθες στον εισαγγελέα.