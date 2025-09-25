“Blue Star Χίος”: Οργή και θλίψη για τον θάνατο του 20χρονου – Απεργούν οι ναυτεργάτες

Κύμα αντιδράσεων και απεργιακές κινητοποιήσεις μετά τον τραγικό θάνατο του 20χρονου ναυτικού στο “Blue Star Χίος”. Αλλαγές στα δρομολόγια πλοίων.

Θλίψη, αλλά και οργή, επικρατεί στις τάξεις των ναυτεργατικών σωματείων μετά τον τραγικό θάνατο του 20χρονου ναυτικού στο “Blue Star Χίος”, ο οποίος εγκλωβίστηκε καθώς περνούσε από μία συρόμενη υδατοστεγή πόρτα κατά το δρομολόγιο Ρόδος-Πειραιάς, το πρωί της Τετάρτης 24 Σεπτεμβρίου 2025.

Με τον κατάπλου στο λιμάνι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σύμφωνα με πληροφορίες, η θύρα λειτουργούσε χειροκίνητα, ενώ ο 20χρονος είχε ναυτολογηθεί μόλις στις 15 Σεπτεμβρίου.

Μέλη του πληρώματος και ναυτεργατικά σωματεία άφησαν λουλούδια για τον 20χρονο ναυτικό.

Μέλη του πληρώματος και ναυτεργατικά σωματεία άφησαν λουλούδια για τον 20χρονο ναυτικό του εργατικού δυστυχήματος στο πλοίο "BLUE STAR CHIOS" Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Για το εργατικό δυστύχημα συνελήφθησαν και έπειτα αφέθηκαν ελεύθεροι ο Πλοίαρχος και ο Α’ Μηχανικός του “Blue Star Χίος”. Οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για παράβαση του άρθρου 302 του Ποινικού Κώδικα («Ανθρωποκτονία από αμέλεια») και οδηγήθηκαν χθες στον εισαγγελέα.

Σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανέφερε σχετικά:

“Αναφορικά με το θάνατο 20χρονου ναυτικού εντός του Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου «BLUE STAR CHIOS» Ν.Π. 10883 στον Πειραιά, οι δύο συλληφθέντες προσήχθησαν σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά και αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης”.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες, όταν ο νεαρός ναυτικός, ειδικότητας καθαριστή, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εγκλωβίστηκε σε υδατοστεγή θύρα του πλοίου κατά τη διάρκεια του προγραμματισμένου δρομολογίου Ρόδος-Πειραιάς με ενδιάμεσες στάσεις σε Χάλκη, Διαφάνι, Κάρπαθο, Κάσο, Ανάφη και Θήρα.

Με τον κατάπλου στο λιμάνι του Πειραιά, ο άτυχος ναυτικός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο «Τζάνειο» Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Την προανάκριση διενεργεί το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.

Απεργούν τα ναυτεργατικά σωματεία στο Blue Star Chios

Το τραγικό εργατικό δυστύχημα προκάλεσε κύμα αντιδράσεων και απεργιακές κινητοποιήσεις.

Τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ προκήρυξαν χθες 24ωρη απεργία στο πλοίο, από τις 11:00 χθες έως τις 11:00 σήμερα, υπογραμμίζοντας ότι δεν θα αποπλεύσει μέχρι να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες του συμβάντος.

Παράλληλα, κάλεσαν σε πανλιμενική 24ωρη απεργία στον Πειραιά για σήμερα, Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, σε όλα τα πλοία της ακτοπλοΐας. Η κινητοποίηση των δύο ναυτεργατικών σωματείων, που διεκδικούν την αυστηρή τήρηση των μέτρων ασφαλείας και επαρκή χρόνο για εξειδικευμένη εκπαίδευση, ξεκίνησε στις 00:01′ και λήγει στις 24:00.

Σε ανακοίνωσή της η ΠΕΝΕΝ, που συμμετέχει στην 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση, καταγγέλλει ελλιπή μέτρα ασφαλείας και ανεπαρκείς ελέγχους, ενώ η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του θύματος, ζητώντας πλήρη διαλεύκανση και ενδελεχείς ελέγχους ασφαλείας.

Οι αλλαγές στα δρομολόγια πλοίων από τον Πειραιά – Πίνακας

Στα χέρια των Αρχών βίντεο από το φρικτό δυστύχημα

Το φρικτό δυστύχημα έχει καταγραφεί σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας και εξετάζεται από τις Αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA.

Στα πλάνα που έχουν στα χέρια τους οι Αρχές διακρίνεται ο 20χρονος να κατεβάζει τον μοχλό, να ανοίγει η πόρτα ίσα – ίσα και στη συνέχεια να πατά για δεύτερη φορά τον μοχλό και να εγκλωβίζεται μέσα.

Πώς λειτουργεί η υδατοστεγής πόρτα;

«Λειτουργούν μηχανοκίνητα με ηλεκτρουδραυλικό κύκλωμα που ανοίγει και κλείνει τις πόρτες και συνοδεύονται από ηχητική και οπτική προειδοποίηση. Εδώ φαίνεται ότι χειρίστηκε κατά λάθος τον τοπικό μοχλό προς την κατεύθυνση κλείσιμο αντί για άνοιγμα με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί μοιραία το σώμα του καθώς δεν είχε περάσει πλήρως από το άνοιγμα της πόρτας.», εξήγησε στο MEGA ο Νίκος Σπανός, ναύαρχος Λιμενικού Σώματος εν αποστρατεία.

Υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας;

«Η συγκεκριμένη πόρτα ανοίγει με ένα μπουτόν ή με μια χειρολαβή όταν της δώσουμε εντολή να κλείσει οτιδήποτε βρεθεί εμπόδιο δεν σταματά και συνεχίζει μέχρι να κλείσει», λέει ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών, Γιώργος Βάλλης.

Ο 20χρονος ναυτεργάτης είχε προσληφθεί ως καθαριστής μηχανής

Ο άτυχος νέος, που σπούδαζε σε ιδιωτική σχολή μηχανικών, είχε ναυτολογηθεί στο πλοίο στις 15 Σεπτεμβρίου με την ειδικότητα του καθαριστή μηχανής. Η συγκεκριμένη υπηρεσία θα του ήταν χρήσιμη αργότερα για την απόκτηση διπλώματος μηχανικού, ωστόσο η πρόσληψή του στη θέση αυτή ήταν απολύτως νόμιμη και δεν σχετιζόταν με εκπαιδευτική διαδικασία.

Δεν ήταν δόκιμος, αλλά κανονικό μέλος του πληρώματος.

Σύμφωνα με έγγραφα του πλοίου, είχε καταθέσει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά, μεταξύ των οποίων και βεβαίωση βασικής ναυτικής εκπαίδευσης από το Κυπριακό Υφυπουργείο Ναυτιλίας, που εκδόθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2024 με βάση τη διεθνή σύμβαση. Με την επιβίβασή του στο «Blue Star Χίος» ακολούθησε πλήρη διαδικασία ενημέρωσης και εξοικείωσης υπό την επίβλεψη ανώτερων αξιωματικών, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης στη χρήση των υδατοστεγών πορτών.

Το δυστύχημα σημειώθηκε ενώ ο 20χρονος κατευθυνόταν προς το μηχανοστάσιο για να αναλάβει εκ νέου εργασία, έχοντας ολοκληρώσει τη βάρδιά του το προηγούμενο απόγευμα στις 17:00.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η υδατοστεγής πόρτα του γκαράζ δεν λειτουργούσε αυτόματα, αλλά χειροκίνητα μέσω μοχλού.

Ο ναυτικός που τη χρησιμοποιεί έχει πλήρη έλεγχο του συστήματος, καθώς η πόρτα κινείται μόνο όσο διαρκεί η πίεση στον μοχλό. Οι κανονισμοί απαιτούν η πόρτα να ανοίγει πλήρως προτού την διασχίσει μέλος του πληρώματος. Εάν κάποιος επιχειρήσει να περάσει πριν ολοκληρωθεί το άνοιγμα και ταυτόχρονα ενεργοποιήσει τον μηχανισμό κλεισίματος, υπάρχει κίνδυνος εγκλωβισμού.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες ο νεαρός εγκλωβίστηκε παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ η προανάκριση του Λιμενικού Σώματος βρίσκεται σε εξέλιξη με την εποπτεία του αρμόδιου εισαγγελέα.