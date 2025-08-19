Διακοπές ρεύματος σε 5 δήμους της Αττικής σήμερα (19/8) – Οι περιοχές

Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ σε αρκετές περιοχές της Αττικής σήμερα, Τρίτη (19/08). Οι ώρες που θα σημειωθούν.

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Τρίτη (19/08), ο ΔΕΔΔΗΕ σε πέντε περιοχές της Αττικής.

Όπως αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ, οι διακοπές ρεύματος πραγματοποιούνται λόγω έργων συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Παράλληλα, όπως ενημερώνει, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής οι αγωγοί είναι υπό τάση.

Αναλυτικά οι δήμοι και οι ώρες διακοπής:

Δήμος Αθηναίων

Ζυγά οδός:ΠΑΙΩΝΙΟΥ απο κάθετο: ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΔΑ έως κάθετο: ΑΛΚΑΜΕΝΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Μονά οδός: ΠΡΟΥΣΗΣ απο κάθετο: ΑΛΚΑΜΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΔΑ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Μονά οδός: ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΔΑ απο κάθετο: ΠΡΟΥΣΗΣ έως κάθετο: ΠΑΙΩΝΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Δήμος Θρακομακεδόνων

ΗΦΑΙΣΤΙΩΝΟΣ – Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ – ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ – ΔΗΜ. ΠΟΛΙΟΡΚΗΤΟΥ – ΚΡΟΥΣΟΒΟΥ – ΑΞΙΟΥ – ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ – ΣΤΡΥΜΩΝΟΣ – ΝΕΣΤΟΥ – ΕΒΡΟΥ

Δήμος Πειραιώς

Μονά/Ζυγά οδός: ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΕΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ απο κάθετο: ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΥ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΕΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ απο κάθετο: ΙΓΓΛΕΣΗ έως κάθετο: ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ

Δήμος Περιστερίου

ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ – ΝΕΔΩΝΤΟΣ από 08:00-13:00

Δήμος Αγ. Αναργύρων