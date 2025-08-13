Διάσωση 57 προσφύγων και μεταναστών στη Γαύδο

Στην παραλία της Γαύδου «Νταϊάνα» εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 57 πρόσφυγες και μετανάστες. Μεταφέρθηκαν στον χώρο προσωρινής φιλοξενίας στην Αγυιά.

Συνολικά 57 πρόσφυγες και μετανάστες εντοπίστηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης (13/8) στη γνωστή παραλία της Γαύδου «Νταϊάνα», όπου κατάφεραν να φτάσουν με μια μικρή ψαρόβαρκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, με σκάφος της FRONTEX μεταφέρθηκαν αρχικά στην Παλαιόχωρα και από εκεί στον χώρο προσωρινής φιλοξενίας στην Αγυιά, με σκοπό να ταξιδέψουν άμεσα προς κάποια δομή της ενδοχώρας.