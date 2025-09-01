Δύο τροχαία σε Κηφισό και Λ. Αμαλίας – Πού σημειώνονται καθυστερήσεις

Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται στον Κηφισό και το κέντρο της Αθήνας λόγω δύο τροχαίων ατυχημάτων.

Δύο τροχαία ατυχήματα σημειώθηκαν το πρωί της Δευτέρας (1/9) σε βασικές οδικές αρτηρίες της Αττικής προκαλώντας ταλαιπωρία στους οδηγούς.

Συγκεκριμένα, στη Λεωφόρο Αμαλίας, στο ύψος των Στηλών του Ολυμπίου Διός, κεραίες τρόλεϊ έπεσαν σε ΙΧ αυτοκίνητο και μοτοσικλέτα.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία στο ρεύμα προς Σύνταγμα. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας για να ρυθμίσουν την κυκλοφορία και να αποκαταστήσουν την ομαλή ροή των οχημάτων.

Screenshot

Παράλληλα, λίγο αργότερα, τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα καθόδου προς Πειραιά, στο ύψος της οδού Κωνσταντινουπόλεως, όταν πέντε ΙΧ αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους.

Από τη σύγκρουση δεν προέκυψαν τραυματισμοί, ωστόσο έχουν σημειωθεί σημαντικές καθυστερήσεις.

Τα οχήματα έχουν σχηματίσει ουρές, ενώ δυνάμεις της Τροχαίας βρίσκονται εκεί για να διευθετήσουν την κυκλοφορία και να απομακρύνουν τα αυτοκίνητα.